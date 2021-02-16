Южноафриканский штамм COVID-19 заразнее обычного, - ВОЗ

"Данный штамм является более заразным, как и британский. Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль", - отметила ван Керкхове.

При этом она добавила, что пока неизвестно насколько эффективны вакцины против южноафриканского штамма. В то же время какой-либо существенной разницы в течении болезни после инфицирования новыми вариантами не зафиксировано.