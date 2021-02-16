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События Вчера, 22:5672
Южноафриканский штамм COVID-19 заразнее обычного, - ВОЗ

Южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант.

Но карантинные меры должны помочь взять под контроль его распространение.

Об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Данный штамм является более заразным, как и британский. Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль", - отметила ван Керкхове.

При этом она добавила, что пока неизвестно насколько эффективны вакцины против южноафриканского штамма. В то же время какой-либо существенной разницы в течении болезни после инфицирования новыми вариантами не зафиксировано.

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Теги: news, новости, Украина, ВОЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
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