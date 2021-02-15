Украина не планирует отходить от "Минска", - Резников

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина не будет отходить от минского формата урегулирования ситуации на Донбассе.

"Отходить от "Минска" украинская власть не будет и не планирует. Потому что это политико-дипломатическое обязательство, которое было взято Украиной в 2014-2015 годах. На этом настаивают наши партнеры по нормандскому формату, Германия и Франция, и предостерегают, чтобы мы держались единой рабочей площадки Трехсторонней контактной группы", - сказал он.

В то же время, Резников отметил, что минские договоренности требуют пересмотра и сейчас они являются шаткими.

"Сегодня они хрупкие и они требуют пересмотра и модернизации. Нам нужно сесть за стол переговоров и честно сказать - эти пункты никогда не сработают", - добавил вице-премьер.