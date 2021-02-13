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События Сегодня, 10:3385
Сотрудники посольства США обратились за вакциной «Cпутник V»

Сотрудники посольства США в Москве обратились за дозами российской вакцины «Cпутник V» из-за нехватки препарата американского производства, то же произошло и в других дипломатических представительствах Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники и документы.

«Это унизительно — самая богатая страна мира полагается на щедрость других стран, когда речь заходит о вакцинах», — заявил изданию один из дипломатов.

Сообщается, что сотрудники Госдепартамента США, работающие в Москве, обратились за дозами российской вакцины после того, как Вашингтон не смог гарантировать своевременную поставку американской. Хотя «Cпутник V» не одобрена для использования властями США, в Госдепе разрешили отдельным сотрудникам самостоятельно принимать решение о своей вакцинации иностранными препаратами.

Возможно, сделанная в России вакцина будет доступна не только госслужащим, но и простым американцам: 17 февраля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не исключает, что подаст заявку на регистрацию своих вакцин против коронавируса в Соединенных Штатах.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

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