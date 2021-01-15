В Египте автобус с украинскими туристами попал в ДТП

Среди пассажиров были граждане Украины, как минимум трое из них пострадали.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter .

Авария произошла в пятницу, 19 февраля, на трассе Шарм эль-Шейх-Каир.

"Туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших граждан Украины. Они госпитализированы. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии", - сообщили в МИД.