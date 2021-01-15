В Египте автобус с украинскими туристами попал в ДТП

В Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса.
Среди пассажиров были граждане Украины, как минимум трое из них пострадали.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.
Авария произошла в пятницу, 19 февраля, на трассе Шарм эль-Шейх-Каир.
"Туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших граждан Украины. Они госпитализированы. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии", - сообщили в МИД.