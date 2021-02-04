20-летний парень в Днепре уехал на авто BlaBlacar и пропал

В Днепре разыскивают 20-летннго местного жителя Александра Нетесу, который пропал в четверг, 18 февраля, после того, как уехал автомобилем сервиса BlaBlacar.

Связь с ним резко оборвалась, несмотря на то, что перед поездкой он зарядил телефон. Об этом сообщает в Facebook Волонтерская группа Поиск пропавших детей.

По данным ресурса, водитель BlaBlacar заранее созвонился с парнем и подобрал его у торгового центра "Наша Правда" в 5:47. Время стало известно благодаря его переписке с девушкой. В 6:25 диалог молодых людей в мессенджере прервался.

По словам родственников парня, они не знают, куда именно ехал Александр.

Парень был одет в черную куртку до колен, черные джинсы и черные ботинки, на голове серая шапка. Ему на вид 20-25 лет, цвет волос русый, рост примерно 180-185 см. Имеет множество татуировок.

Всех, кто знает местонахождение Александра, просят позвонить в полицию по телефону 102 или набрать волонтеров из Поиска пропавших детей: 098 172 11 84.