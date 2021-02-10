Перешел на легальное положение. Зачем Порошенко купил сам у себя "Прямой" канал

Вчера Петр Порошенко сделал каминг-аут и заявил, что теперь он - хозяин "Прямого" канала.

Конечно, это секрет Полишинеля еще с момента запуска СМИ. Формально каналом владел экс-нардеп Владимир Макеенко. Однако было очевидно, что реально контролирует "Прямой" бывший президент.

Тогда Порошенко еще находился в статусе действующего главы государства - в этом и была вся щекотливость ситуации. Потому Петр Алексеевич и не решился напрямую выступить бенефициаром телеканала.

Теперь же экс-президент официально оформил акции канала на себя. Тем самым подтвердив ходившие давно слухи.

Разбирались, почему Порошенко решил стать законным собственником "Прямого". И какие скандалы происходят вокруг этого медиа.

Рождение "Прямого" и скандалы

Этот канал появился в 2017 году. Раньше он назывался "Тонис" и был более развлекательным. Теперь же канал стал общественно-политическим, и начал вещание в формате разговорного.

Львиную долю акций "Тониса" за 16 миллионов гривен выкупил экс-регионал Владимир Макеенко в мае 2017 года. Уже в августе канал поменял имя на "Прямой" и начал свое вещание.

Там стали работать бывшие российские журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев. Последний после своего увольнения с телеканала признавался, что ушел из-за пропаганды в пользу Порошенко. По словам Киселева, на канале царила цензура, составлялись "черные списки" гостей.

"Репутация "Прямого" оказалась, увы, подмоченной тем, что во время президентской, а затем и парламентской предвыборной кампании канал вел откровенную агитацию за Порошенко и против Зеленского", - заявлял журналист в 2019 году.

Впрочем, такая информационная политика была заметна и раньше - сразу после запуска телеканала. Основными гостями и ведущими "Прямого" стали активные порохоботы. Поэтому в журналистском сообществе не было сомнений в том, кто реальный хозяин канала.

Да и роль Макеенко как инвестора выглядела сомнительно - этот человек раньше вообще не занимался СМИ. Тогда как Порошенко давно был медиа-магнатом.

Вслед за агитацией в пользу действующего президента "Прямой" вел линию на продвижение всех тезисов порошенковской пропаганды. Причем подчас - в очень скандальной манере, с оскорблениями, травлей, разжиганием ненависти.

Так, на канале выходит "Вата-шоу" известного порохобота Андрея Полтавы, который в прямом эфире "опускает" жителей России (весной по этому поводу начал проверку Нацсовет).

Еще одним ведущим, который мало сдерживался в экспрессии, стал Сергей Поярков. На него завели уголовное дело за оскорбления Зеленского в эфире "Прямого". Поярков называл его "зеленым чмом".

Еще раньше в эфире у Пояркова запустили опрос - кого можно дать убить: шоумена Антина Мухарского или его бывшую жену Снежану Егорову. Сама Егорова на тот момент была ведущей "Прямого".

После чего Снежана ушла с телеканала.

Уголовное дело на канал

После прихода к власти президента Владимира Зеленского по покупке телеканала "Прямой" было открыто уголовное дело. Точнее, оно касалось средств, которые формальный владелец медиа потратил на его приобретение.

Следствие началось в конце июня 2019 года. Заявление в ГБР подал юрист Андрей Портнов.

По его данным, покупку телеканала Порошенко оплатил деньгами, полученными от коррупционной деятельности. При этом сумму сделки - 16 миллионов 700 тысяч - Портнов счел заниженной, что может свидетельствовать об отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов.

Тем летом следователи приходили на телеканал. А осенью обыск прошел дома у его формального владельца Владимира Макеенко. Ему болгаркой вырезали дверь.

Правда, по итогу это дело, как и другие производства против экс-президента, заглохло. Чему виной было отсутствие политической воли у Зеленского.

Это было видно и по ужесточению риторики "Прямого" против нового президента - было понятно, что Порошенко не опасается уголовных дел и через свой канал всячески издевается над Зеленским.

Видимо, именно за это каналу периодически выносит предупреждения Нацовет по ТВ. Но никаких санкций или других действий против "Прямого" власти не предпринимают.

При этом пока дело на "Прямой" не закрыто, о чем вчера в Раде сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Почему Порошенко легализовался на "Прямом"?

Вчера, 18 февраля, экс-президент заявил, что выкупил долю Макеенко на телеканале. И стал таким образом уже официальным владельцем "Прямого".

Экс-президент объяснил это тем, что против канала якобы собирались вводить санкции - как ранее это сделали со 112, Newsone и Zik.

"Вчера у меня был ужин с одной из послов Большой семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение - 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал "Прямой" будет закрыт... Два часа назад мы подписали соглашение (с Макеенко о покупке "Прямого" - Ред.)", - рассказал Порошенко.

Говоря о санкциях, бывший президент имел в виду назначенное на пятницу заседание СНБО, по которому у Зеленского уже пообещали какие-то сенсационные решения.

Учитывая, что на прошлом таком заседании закрыли каналы нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, к новому Совбезу пошли слухи, что погром СМИ может продолжиться. Среди претендентов называли телеканал "Наш" Евгения Мураева и "Прямой".

Его упомянул советник Ермака Алексей Арестович 16 февраля на одном из ток-шоу. В пылу полемики с представителями "Евросолидарности" он заявил, что "следующий канал, который надо закрывать, это ваш канал (вероятно, говоря о "Прямом" - Ред.). Он хуже тех, которые закрыли".

Очевидно, что слова Арестовича не стоило трактовать как реальные планы Банковой - этот спикер известен своими эпатажными заявлениями, которые часто не имеют под собой оснований. Да и вряд ли Арестович стал говорить о закрытии, если бы такие планы реально вынашивались Офисом президента.

Но Порошенко после этих слов и купил канал официально. И сразу объявил о "перемоге", дав понять, что теперь, мол, "Прямой" закрыть не смогут.

"Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны вы можете вводить санкции против террориста Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "Пятый канал", тщательно по дням отследите. Подскажу - закончил он плохо", - предупредил Порошенко.

Впрочем, пока эта ситуация выглядит как спецоперация самого лидера "Евросолидарности". Еще до его заявлений, в Офисе президента давали понять, что никто его каналы трогать не собирался.

"Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами Медведчука и теми же каналами "Прямой", "5"... Несмотря на то что это идеологически выглядит странно, политически выглядит бесполезно, с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться, вообще никакого влияния не оказывает, - но это не история каналов Медведчука, в любом случае", - сказал накануне советник главы ОП Михаил Подоляк.

О том, что никаких планов по "Прямому" нет, говорят и "темники", которые Банковая рассылает депутатам правящей фракции. Они оказались в распоряжении "Страны".

Депутатам предлагается говорить, что санкции против "каналов Медведчука" вводились за якобы получение денег от сепаратистов. И другие телеканалы, в том числе "Прямой", никакого отношения к этой истории не имеют.

При этом нардепам предлагается напоминать, что этот канал финансировался непрозрачно и что Порошенко скрывал свою к нему причастность. Да и вообще нужно еще, мол, разобраться, сколько денег уплачено Макеенко и не проводилась ли эта сделка в офшорах.

Судя по этой методичке, у "слуг" никаких санкций против канала Порошенко и не планировали. И в этом свете покупка телеканала у самого себя выглядит как сугубо пиар-ход и попытка представить себя жертвой давления со стороны Банковой.

Хотя даже без "темников" было очевидно, что на преследование Порошенко и его активов нынешняя власть давно наложила табу. В противном случае, уголовные дела на него расследовались бы.

И тем более сложно себе представить, что после всех выданных Петру Алексеевичу индульгенций от "зеленой" власти, его активы начали бы закрывать таким топорным путем как санкции.

Реакция соцсетей

В сети уже обсуждают "сделку века".

Решение Порошенко потроллил советник Ермака Арестович.

"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации "Рошен", - написал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова назвала сделку "изысками современного олигархата".

"Узнала, что Порошенко купил канал Прямой у себя, Порошенко. Изыски современного олигархата. Кто-то из своего банка тырит 5 млрд, а кто-то сам у себя покупает тв канал".

Анализ ситуации с телеканалом сделал юрист Андрей Портнов, который подавал заявление в ГБР по поводу его покупки.

"Власти позволили Порошенко переоформить на себя содержавшийся на украденные и отмытые в офшорах деньги телеканал Прямой. В рамках этого дела по нашему заявлению в Люксембурге было арестовано 32 миллиона евро организованной преступной группы Порошенко-Макеенко. Теперь главный государственный и военный преступник легализовал сделку и в очередном уголовном производстве вышел сухим из воды, с сохранёнными активами и спасённым имуществом" - написал Портнов.

Также он поинтересовался, где оформлялась сделка - в Украине или в офшорах.

"У меня простой вопрос. Учитывая, что предыдущая сделка по покупке акций канала Прямой произошла в юрисдикции Кипра, где произошла сегодняшняя сделка между Порошенко и Макеенко?

Это были офшоры или конкретно эти физические лица? Где и в каком объеме произошел платеж — в Украине или офшорах? Какая сумма сделки и на какой счет, учитывая арест счетов Макеенко в Люксембурге, он получил деньги? Как у фигурантов дела с налогами?

Ну и как дела у следствия? Не планирует ли оно новое ходатайство об аресте полученных Макеенко средств или он дважды фунт — при первом оформлении на себя акций канала и при сегодняшнем?

Два вора в годовщину массовых убийств еще раз провернули воровскую сделку в офшорах и опять останутся безнаказанными" - добавил Андрей Портнов.

Журналист Юрий Ткачев напомнил, как "порохоботы" говорили, что Порошенко не имеет к телеканалу отношения.

"Порошенко официально стал владельцем своего телеканала "Прямой", права собственности на который он ранее скрывал и маскировал.

Тем самым жирно опустив тех порохоботов, которые все это время рассказывали, что а с чего вы взяли, что "Прямой" - это телеканал Порошенко.

И теперь можно с уверенностью говорить, что порохоботы - такие же лживые и лицемерные твари, как и сам Порошенко. Каков поп, таков и приход, тскать".

"В истории с продажей/покупкой Порошенко телеканала Прямой меня интересует только один момент: о небывалой жадности Петра Алексеевича ходят легенды. Так вот как продавец-Порошенко, который хочет продать максимально дорого договорился с покупателем-Порошенко, который хотел купить максимально дешево?" - спрашивает блогер Денис Гороховский.