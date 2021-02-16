Стоимость криптовалюты биткойна в пятницу, 19 февраля, достигла показателя в 54 тысячи долларов

Это очередной исторический максимум для криптовалюты.

Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk .

В ходе торговой сессии биткоин вырос на 5,41% и в пике достиг 54,393 тысяч долларов.

По данным на 18:38, биткойн ускорил рост до 5,8% и находился на уровне 54,612 тысячи долларов.

Биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.