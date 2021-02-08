Pfizer планирует удвоить производство COVID-вакцин

Сейчас компания производит около 5 млн доз в неделю.

Президент США Джо Байден намерен выполнить обещание о распространении 100 млн доз вакцин в первые сто дней пребывания в должности.

"Ныне мы рассчитываем, что сможем обеспечить всех американцев вакцинами к концу июля. Это не означает, что все американцы будут привиты, но будет доступно достаточное количество доз", - уверяет Байден.

Сейчас в США привиты менее 15% населения США, эпидемия COVID-19 унесла почти 500 тыс жизней.