Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 февраля 2021

В Украине по состоянию на утро 20 февраля 2021 - 1 299 967 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 6 295 новых случаев в сутки.
Умерло 25 045 человек.
Выздоровело - 1 144 516.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 415 случаев;
Винницкая область - 554 случая;
Волынская область - 166 случаев;
Днепропетровская область - 290 случаев;
Донецкая область - 168 случаев;
Житомирская область - 369 случаев;
Закарпатская область - 414 случаев;
Запорожская область - 132 случая;
Ивано-Франковская область - 738 случаев;
Киевская область - 325 случаев;
Кировоградская область - 42 случая;
Луганская область - 45 случаев;
Львовская область - 420 случаев;
Николаевская область - 163 случая;
Одесская область - 144 случая;
Полтавская область - 138 случаев;
Ровенская область - 142 случая;
Сумская область - 143 случая;
Тернопольская область - 203 случая;
Харьковская область - 280 случаев;
Херсонская область - 35 случаев;
Хмельницкая область - 210 случаев;
Черкасская область - 127 случаев;
Черновицкая область - 522 случая;
Черниговская область - 110 случаев.