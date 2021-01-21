Границу с Канадой и Мексикой закрывают США

Ограничения будут действовать как минимум до 21 марта.

Продление огранечиний на 30 дней является первым объявлением при президенте Джо Байдене.

Отмечается, что Канада не проявила особого интереса к снятию ограничений и недавно ввела новые требования к тестированию на COVID-19 для некоторых канадцев, возвращающихся сухопутными переходами.

26 января правительство США начало требовать от почти всех международных авиапассажиров получения отрицательных результатов теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки, но не имеет аналогичных требований для пересечения сухопутной границы.

В указе, изданном в прошлом месяце, Байден приказал официальным лицам США "немедленно начать дипломатические переговоры с правительствами Канады и Мексики относительно протоколов общественного здравоохранения для наземных портов въезда".