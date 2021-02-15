Первые цветные снимки отправил марсоход NASA

Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance после того, как он приземлился 18 февраля.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.

Марсоход будет характеризовать геологию планеты и климат на планете. Это должно проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).