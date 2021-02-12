Новые санкции против российского судна, которое строит "Северный поток-2" допустили у Байдена

В отчете, опубликованном поздно вечером в пятницу, также перечислены другие организации, которые были освобождены от санкций, потому что они сворачивают свою работу над "Северным потоком-2".

"Примечательно, что в утвержденном Конгрессом отчете отсутствуют какие-либо немецкие или другие европейские организации, также помогающие в строительстве трубопровода", - пишет издание.

Bloomberg отмечает, что такое решение США подтверждает намерение не бросать вызов Германии, которая поддерживает стоительство газопровода. В то же время администрация Байдена - как и администрация Трампа до этого - выступает против трубопровода, называя его "плохой сделкой" для европейской энергетической безопасности.

Отчет Госдепартамента должен был быть представлен 16 февраля, но администрация Байдена заявила, что ей нужно немного больше времени, чтобы разобраться в разведданных, чтобы определить, какие суда, люди и другие организации помогали с проектом трубопровода.