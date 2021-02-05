"В Киеве все говорят по-русски". За что 15-летнюю ТикТок-блогершу из Киева внесли на "Миротворец"

В Украине продолжают противостоять тотальной украинизации. Вслед за сферой обслуживания и увольнениями русскоязычных работников восстала молодежь в соцсетях.

На днях по этому поводу началась травля 15-летней ТикТок-блогерши Лизы Леоненко, которая заявила, что Киев русскоязычный город.

Скандалы на языковой почве идут в Украине каждый день. Они спровоцированы тем, что в последнее время "мовные" активисты начали усиленно кошмарить людей, которые изъясняются по-русски в сфере обслуживания (это с 16 января запрещено законом, конституционность которого под вопросом).

По касательной задело и блогеров. Травля развернулась повсеместная - самый характерный инцидент произошел с киевлянкой Таей Онацкой, которая имела неосторожность сказать, что хочет путешествовать по России.

"Страна" разбиралась с очередным витком языковой ненависти.

Что заявила Лиза Леоненко

Скандал начался с того, что около месяца назад (как раз с 16 января вступил в силу закон о переходе сферы обслуживания на украинский язык, - Ред.) в популярной молодежной соцсети ТикТок блогерша с ником @maybe_lizaaaaa опубликовала видео, в котором призналась в нелюбви к украинскому языку.

Девушка призналась, что пыталась на нем разговаривать, потому что ее просили, но в речи были ошибки. "Вср@ась мне ваша рідна мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать", - пришла к выводу она.

На нее тут же посыпалась масса комментариев от гневных пользователей по типу "Ты что дебилка не любить украинский язык", "Це твоя рідна мова", "Ти живеш в Україні, розмовляй на своїй рідній мові", поэтому она отреагировала еще более жестко - ответила на оскорбления нецензурной лексикой.

В опубликованных на ТикТоке роликах Лиза ответила, что у нее настолько предвзятое отношение к украинскому языку, что ее бесит его звучание от других людей и она не будет дружить с тем человеком, который разговаривает на украинском.

"Мои маленькие патриотики из своей за...пы, из своих сёл, от...итесь от меня, пожалуйста. Почему из сёл? - Потому что в Киеве почти никого нет, кто разговаривает на украинском. Все говорят на русском и никого это не е...т", - заявила киевлянка.

Она также видит обоснованную критику и чистый хейт в виде оскорблений "дура е...ная", "ты просто тупая и не знаешь этот язык", "уезжай тогда н...й в свою Россию", "фу, дура конченая". Лиза читает все адресованные ей оскорбления и отвечает: "На такое мне абсолютно п...й". Она откровенно смеется над тем, что большинство всего ей писали на суржике, что девушка считает "убогим".

"Я ничего не должна Украине и украинскому языку. Человек имеет право говорить на том языке, на котором он хочет. Если бы я сказала, что больше люблю английский.. вы бы тоже мне говорили: "Вали в свою Англию и Америку"? Нет, не говорили бы", - буквально на пальцах объясняет свою позицию подросток.

Но боты набежали и на видеоролик, где девушка рассказывала своим подписчикам о том, как с мамой обратились в травмпункт из-за проблем со спиной. На что комментаторы написали, что мол "мама заслужила и это карма". Лиза делает выводы - "некие индивидуумы, тупорылые создания, животные" в отношении тех, кто ей написал это.

"Что вам сделала моя мама? То, что она училась в то время, когда был только русский язык в школах и то, что из-за этого она не знает украинский и у меня вся семья говорит на русском и меня тоже научили русскому. Класс!", - недоумевает девушка.

В ответ тем, кто назвал ее бездарностью, она ответила, что хорошо учится и поедет в Германию, где будет зарабатывать больше, чем [комментаторы], и ее жизнь сложится лучше.

Данные блогерши обнародовал уволенный в запас вээсушник и экс-сотрудник Киевского областного Союза офицеров Украины Игорь Колесник.

"Леоненко Лиза Геннадьевна

18.03.2005г

Мама - Нина Леоненко

Папа - Геннадий Леоненко", - написал он, опубликовав видео девочки и собрав еще больше хейтерских комментариев в ее адрес на своей странице в Фейсбуке.

После этого 15-летняя девушка оказалась на "Миротворце", который опубликовал ее личные данные.

Угрозы в соцсетях

Сразу начались угрозы в адрес девушки. Хейтеры призывают разыскать школьницу и "перевоспитать".

"А адрес есть?

- распространим это быдло и ее найдут.

- если бы адрес написали, ее бы завтра нашли", - не унимаются хейтеры.

"Криворотое тупое создание. С матюками и таким интеллектом - прямая дорога этому несчастью на панель, где подобные ей упоротые москворотые быдляки будут с ней делать все, о чем она говорит", - пишет экс-депутат от "Свободы" Игорь Мирошниченко.

"Кинь страницу родителей этой тупой курицы. Пообщаемся с ними…", - написал Ярослав Гылук.

"А где это существо проживает? Нужно перевоспитать однозначно", - добавляет Константин Хмара.

Светлана Бойко добавляет "какое говно…, так бы и заехала по м@рде".

Другие комментаторы выступили в защиту девочки: одних воодушевил ее спич, другие не понимают, зачем вообще воюют с детьми из-за языка.

"и зачем это все? с детьми воюете? ай молодцы", - пишет Яна Осадча.

Видео девочки републикуют и пишут "Молодец"