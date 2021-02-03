"Зеленский был у нас дома". Почему ввели санкции против Оксаны Марченко и что о ней известно

Вчера Владимир Зеленский ввел санкции против Виктора Медведчука и его супруги - Оксаны Марченко.

Марченко - известная телеведущая и очень публичная личность в мире украинского телевидения. Но не политик. Поэтому санкции против нее выглядели достаточно неожиданно. Если не сказать странно.

Противники Медведчука говорят, что на его супругу оформлен бизнес, который контролирует нардеп от "Оппозиционной платформы".

По факту же впервые Украина вводит санкции против собственной телезвезды, которая выступала на многих отечественных телеканалах.

Рассказываем, что известно об Оксане Марченко и почему на нее могли наложить санкции.

Биография Марченко и карьера на ТВ

Оксана Марченко - уроженка Киева. На телевидении стала работать с 19 лет, вела разные программы на телеканале УТ-1 (позже станет 1+1). Там она познакомилась с бизнесменом Юрием Коржем, который стал ее первым мужем. От брака есть сын Богдан.

Всё это время Марченко работает на разных проектах канала УТ-1. В 1999 году Оксана вела конкурс "Человек года", на котором, как она вспоминала сама, познакомилась с Виктором Медведчуком - тогда вице-спикером Верховной Рады.

Пара обвенчалась в 2003 году в Форосе. Через год у них родилась дочь Дарья, которую крестили в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Крестным отцом стал президент Владимир Путин и Светлана Медведева - жена главы кремлевской администрации Дмитрия Медведева.

Позже Марченко рассказывала, что крестного выбрала именно она. И сейчас Путин регулярно поздравляет ребенка с днями рождения.

Телевизионная карьера Оксаны при этом не останавливалась. Она запускает разные телепроекты. В 2005 году одна из ее программ об известных людях, чьи судьбы пересеклись с Украиной - "Имена" - начинает выходить на "Интере".

К тому времени телеведущая приобретает уже такую известность, что запускает собственное "Шоу Оксаны Марченко". Позже она вела самые рейтинговые программы страны: с 2009 по 2014 год она ведет шоу "Україна має талант" и параллельно до 2016 года - "X-фактор" на телеканале СТБ.

С 2018 года она участвовала в "Танцах со звездами" на 1+1.

Как видим, первые две программы пришлись на период Евромайдана, когда в стране изменилась власть, которая повела курс на борьбу с инакомыслием. С этим у Марченко связаны свои негативные истории - ведь ее муж тогда отстаивал курс на мир с Россией и в силу этого стал политически неугоден в Украине.

Отразилось это и на телепроектах Оксаны Марченко.

Как Бородянский Марченко из СТБ увольнял

В 2016 году Оксана Марченко покинула шоу Х-фактор на СТБ, которое возглавляла шесть лет. В интервью "Стране" телеведущая рассказала, что ее заставили уйти по политическим причинам.

"Х-фактор", "Україна має талант" — проекты, которым я отдала лучшее время своей жизни. 13 сезонов! Тогда у этих шоу были самые крутые рейтинги, которые больше никому и не снились. Неужели вы думаете, что я по своему желанию ушла бы?", - говорила Марченко.

Увольнение, по ее словам, произошло так.

"Однажды ко мне домой приехал Владимир Бородянский, который тогда был руководителем холдинга StarLightMedia, и предложил мне уволиться по собственному желанию. Он приводил много аргументов, но в целом все сводилось к тому, что я стала неугодной. Они хотели избавиться от меня любой ценой", - рассказывала Марченко.

По ее мнению, это было напрямую связано с политической деятельностью Виктора Медведчука.

"Это была дискриминация меня, как жены, из-за политической позиции и взглядов мужа. Собственники холдинга сыграли в этом не последнюю роль. Эти события пришлись как раз на то время, когда в Украине усилился разгул национал-радикалов, нагнеталась ненависть к так называемым "врагам народа" в нашем лице, да и диванные тролли создавали соответствующий фон в соцсетях. И собственники холдинга решили, что проще принести меня в жертву, чем оправдываться", - заявляла Оксана "Стране".

По ее словам, то же самое произошло позже на "Танцах со звездами", который с 2018 года выходили на "плюсах".

Свой уход из этого шоу Оксана Марченко объяснила волной хейта в соцсетях.

"То же самое, что происходило на "Танцах". И там, и там собственники каналов за счет меня решали свои вопросы по дискредитации моего мужа. Я хотела бы написать это большими буквами, жирным шрифтом, чтобы до всех этих деятелей, наконец, дошло: Виктор - патриот Украины. И я всегда буду его поддерживать, сколько бы грязи на нас ни выливалось", - заявила Оксана.

Весь этот конфликт с руководством "1+1" происходил после того, как телеканал долго уговаривал Оксану Марченко принять участие в проекте.

Однако потом ее начали усиленно прессовать национал-радикалы, и руководство "плюсов" дало заднюю.

Интересно, что Оксана при этом является миноритарным собственником "1+1" - у нее 8,22% акций телеканала. Правда, влиять на ситуацию в "плюсах" данный пакет не позволяет. Тем не менее, он также оказался под санкциями - как и все активы четы Медведчука-Марченко.

Почему ввели санкции против Оксаны Марченко?

Телеведущая давно знакома и с Владимиром Зеленским, который, будучи шоуменом, крутился в тех же сферах, что и Марченко. По ее словам, он даже приезжал домой к ней и Медведчуку, чтобы обсудить совместные телепроекты.

Также они с Зеленским пересекались на премии "Телетриумф" в 2011 году.

Но уже президент Зеленский ввел против супруги Медведчука трехлетние санкции - они накладываются на все имущество и активы. Что произошло?

Причины санкций против Виктора Медведчука мы уже анализировали. Вкратце - это очередной политический удар по "Оппозиционной платформе", которая в последнее время опережает "Слугу народа" по рейтингам.

Также в деле видна экономическая подоплека. На Марченко оформлено несколько компаний, которые входят в бизнес-структуры Виктора Медведчука (он запустил этот процесс давно, после того как против него были введены санкции США). Они указаны в декларации политика. Супругам принадлежат 97 компаний. Большая часть - 44 - зарегистрированы на Кипре, 15 - в Украине, 12 - в России, 11 - на Виргинских островах, пять в Болгарии и две в Великобритании.

При этом в СНБО вчера утверждали, что причина занесения в санкционные списки - это "финансирование терроризма". То есть этим, по мнению властей, занимались принадлежащие Оксане Марченко фирмы.

Правда, кого и как финансировали эти фирмы - в СНБО не уточнили. Были лишь отдельные сливы в СМИ о том, что санкции связаны с Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом (Ростовская область), совладелицей которого является Оксана Марченко. Якобы он поставляет нефтепродукты в "ДНР/ЛНР" (хотя в таком случае это не завод "финансирует террористов", а сам завод "финансируют" "ДНР/ЛНР").

Но даже непонятно - какие есть доказательства этого, учитывая, что вряд ли завод поставляет на неподконтрольные территории нефтепродукты напрямую - это юридически невозможно. А за то, кому потом поставляют продукцию трейдеры, покупающие топливо у завода, само предприятие ответственности нести не может.

Ну и главное - Марченко (как и ее муж) даже не проходят подозреваемыми (не говоря уже о приговоре суда) по указанным статьям. То есть, если даже дело и расследовалось, то у следствия до сих пор нет каких-либо существенных доказательств, раз подозрение не вручено.

Но санкции уже вводятся.

При этом артподготовка к санкциям против жены Медведчука началась сразу после того, как Зеленский своим указом закрыл три телеканала, связанных с "Оппозиционной платформой".

Телеведущей начали поступать звонки с угрозами. А 8 февраля профиль Марченко появился на "Миротворце". Причем с той же формулировкой, что и у СНБО - "финансирование терроризма".

Учитывая отсутствие доказательной базы, эта история в общем-то похожа с предыдущими санкциями против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака - их ввели после публикаций в анонимных телеграм-каналах.