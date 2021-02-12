 

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

События Сегодня, 11:4192
"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

В одном из кафе Днепра языковой скандал обернулся увольнением сотрудника и даже временным закрытием заведения.

Речь идет о русскоязычной баристе, которая на просьбу клиента продать ей "тистечко" ответила, что не знает, что это такое. Выслушав поучительный монолог о необходимости знания украинского языка от недовольной посетительницы, которая снимала ее на скрытую камеру, официантка заявила, что "лучше будет учить французский".

На почве разгоревшегося скандала сотрудницу кафе уволили. А националисты продолжают разыскивать в заведениях по всей стране тех, кто отказывается переходить на государственный язык, обвиняя их в сепаратизме и призывая облагать не только штрафами, но и лишать свободы. 

Впрочем, до этого пока не дошло. А вот увольнение на языковой почве это уже не первое – недавно супермаркет Novus в Киеве за то же самое рассчитал кассиршу. 

Разбирались в очередной скандальной истории, вызванной тем, что с 16 января заработали нормы об украинизации сферы услуг. 

"Пора учить украинский язык"

12 февраля жительница Днепра Анна Счасная-Гарус посетила кафе Coffein на Большой Диевской, 111, и заказала кофе. В добавок к напитку она попросила десерт – пирожное. Свой заказ она озвучила на украинском языке.

То, что официантка не поняла, что означает "тистечко", Анна восприняла как "дискриминацию украинцев в Украине", о чем написала в "Фейсбуке":

"В кафе Днепра спросила: "Есть ли к кофе пирожное?". В ответ услышала "Ничего не понимаю, что такое тистечко. Я буду лучше учить французский язык и Днепр русским городом был всегда" (судя по всему, девушка имела в виду, что жители города говорят на русском языке). 

В своем посте посетительница написала, что "ищет владелицу кафе, чтобы спросить у нее "Чей город Днепр?". (Отметим, что до перевода сферы обслуживания на украинский язык излюбленным вопросом для провокаторов был "Чей Крым?". Многие украинцы осознанно не реагируют на него. – Ред). 

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

Впрочем, на видео четко слышен только язвительный нарратив посетительницы: "Я удивляюсь, потому что это обычное украинское слово "тістечко"... Ну, может уже время настало? ... Потому что мы в Украине сейчас находимся. Пора учить украинский язык. Вы здесь живете. Он не русский город – это точно, и никогда им не был. Почитайте историю", – продолжает "воспитательную" беседу клиент, которая снимает из-под полы меню на русском языке – "молочный коктейль", "коктейль кофейный", "блины" и прочие позиции.   

Становится все более очевидно, что пирожное было лишь предлогом к спланированному конфликту. При этом Анна Счасная в интервью местным СМИ рассказала, что не стала вызывать копов, потому что спешила забрать ребенка с кружка.

Отметим, что язык обслуживания – это не компетенция полиции. И ее вызов тут ничего не решит. А вот подпольные съемки без согласия того, кого снимают – это как раз деяние не совсем законное. И суд таких доказательств имеет право не принять.

После того как скандал стал общеизвестным и разошелся по Сети, владелица кафе Ирина Прудка закрыла свое заведение и уволила русскоязычную сотрудницу. Хотя в интервью СМИ она заявила, что не поддерживает сторону покупательницы.

"Я не на стороне клиентки. Я считаю, что ... возможно, нужно было начинать разговор на украинском языке, но если она его не знает, то зачем его коверкать и унижать, наоборот, нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом начинать свою работу", – рассказала Ирина Прудка.

То есть в итоге "визита дамы" в кофейню ее пусть и на время, но закрыли. Видимо, понимая, что в покое заведение не оставят и будут "проверять" его и дальше. 

Напомним, что за нарушение закона "Об обеспечении государственного языка, как государственного" в первый раз штрафовать кофейню не должны. Однако если нарушение зафиксируют повторно, то кафе может грозить штраф от 5100 до 6800 гривен.

Но, как видим, сейчас проблема даже не в штрафах (кофейне они не грозят, это первый инцидент), а в том, что идет давление на предпринимательницу. 

Что известно про "мовную" активистку

Как и в случае с посетительницей супермаркета "Новус" Анной Сокол (на аватарке которой был флаг "Правого сектора" и жалоба которой привела к увольнению кассира киевского супермаркета), Анну Счасную-Гарус многие давно знают как "борца за мову".

Она свою идеологию не скрывает. На ее аватарке – рамка с надписью "партия "Правый сектор" выбираю верных". 

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

Сегодня активистка записала почти 12-минутное видео, в котором отреагировала на увольнение своей обидчицы. Она сказала, что такие случаи происходят не только в Днепре, но и по всей Украине и не закончатся никогда, пока будет такое "пренебрежительное отношение к Украине".

"Некоторые каналы сказали, что я вдова, которая потеряла мужа на войне. Я не вдова, я – жена погибшего воина, и моя позиция была такой еще до того, как погиб мой муж Андрей. И его позиция была такой", – говорит Анна. 

"Я не собираюсь никого подслушивать и снимать. Вы сами палитесь. Вы палитесь в своем пренебрежении, ущемлении и унижении земли, на которой вы живете. Вы палитесь постоянно, когда отвечаете по-русски и в комментариях", – сказала Анна, отметив, что в группе "@евый Днепр" ее проукраинскую позицию не разделяют даже "персонажи" из ВСУ. 

Она угрожает русскоязычным, называя их "победобесием" и "нашими россиянами в Украине": "Это вам прилетит, потому что вы презираете землю, на которой живете... Это будет продолжаться очень долго, потому что в школах наших детей воспитывают советские и манкурты, которым тоже все равно. Телевидение, журналисты показывают то, что выгодно заказчикам телеканалов. И в центре Украины живут люди, которым "так удобно", им хорошо, их не унижают". 

Анна Счасная и сама не верит, что официантка, которую уволили из-за ее видео, приехала из России. Она говорит, что не удивится, если девушка училась в школе Днепра. "Они все тут живут и жируют", – говорит она в конце видео.

Женщина не единожды участвовала в скандалах на почве русского и украинского языков. 

Так, еще в марте 2017 года она подралась с сотрудниками одного из местных магазинов за украинскую речь. СМИ писали о том, как вдова киборга "Анна Счасная, овдовевшая мать пятерых детей, пришла в магазин за красными и черными лентами, из которых делает обереги солдатам (это цвета флага "Правого сектора". – Ред.)".

В итоге ей товар не продали и попросили уйти из магазина. Она достала телефон и начала записывать, ставя продавцам уточняющий вопрос о том, "правильно ли она поняла, что ей не продадут ленты, потому что она разговаривает на украинском языке". В конфликте Счасной разбили телефон, а из уха вырвали серьгу с трезубцем. Патрульные полицейские, которых Анна вызвала на место случившегося, тоже сказали, что будут общаться на русском языке, потому что им так удобнее.

Продавцы соседних магазинов в конфликт не вмешивались. "Люди не понимают украинский язык и не хотят на нем общаться..." – рассказывала о конфликте Елена Шульга, владелица соседнего ателье.

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

По всей видимости, закон о принудительной украинизации сферы обслуживания развязал руки националистам, которые припомнили старые обиды и начали штурмовать магазины Днепра, проверяя продавцов на знание языка. 

Так, Счасная-Гарус на своей странице в "Фейсбуке" называет русскоязычных работников кафе на ж/м Покровском "сепарским персоналом".

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

А вот претензии Счасной к Днепропетровскому национальному историческому музею Яворницкого за рекламу с Гарри Поттером. У него оказалась "не такая магия". 

"...какой Гарри Поттер, если у нас есть наша прадавняя магия?
Украинская!
... а, ну да.
Там управляющая трактирщица.
Не украинка. "Какаразніцаглавноєбабло"! – переходит на оскорбление Счасная.

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

А вот эта же Счасная-Гарус проводит опросы среди своих подписчиков: на одном фото она указала Викторию Жданову, которая учила первоклашек, что русский – язык врагов, а на втором – профессора киевского вуза им. Драгоманова Евгению Бильченко, которую отстранили от преподавания за критику тотальной украинизации.

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

В следующем посте она называет продавцов хлебных магазинов "москворотыми" за товарные таблицы на русском языке и интересуется контактами хлебозавода.

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

Еще с 16 января Гарус интересовалась, каким будет наказание для владельцев заведений за русскоязычные вывески. 

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

Также Счасная – постоянная участница маршей в честь Бандеры, поддерживает националистические движения. 

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык
"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык
"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

Реакция соцсетей

После случая в Днепре "порохобот" Олег Медведев предложил штрафы за нарушение языкового закона отменить и ужесточить наказание – сажать людей в тюрьму. 

"Хотя бы 15 суток. Но, наверное, слишком мало, чтобы из головы выветрился туман про "русский город Днепропетровск". 

"Слуги" предлагают, какая разница, отсрочить штрафы на год. Мол, кто не выучил украинский язык в школе и не усвоил слово "тістечко" за три десятилетия, побежит на языковые курсы и выучит "паляницю", – пишет он.

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

Однако многие комментаторы все же поддержали уволенную баристу, написав, что "Конституция Украины выше мовного закона".

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

Также люди пишут, что продавцу нужно обратиться в суд "за незаконную съемку и публикацию в соцсетях", чтобы "обиженная" мовою заплатила штраф с компенсацией".

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

"Главное следите за собой, чтобы вы не нарушали Законы жизни, а языковой еще можно исправить, а вот жизнь не вернете и не исправите", – реагируют на языковой конфликт украинцы.

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

Тамара Меланченко уверена, что "нужно учитывать мнение людей, хорошо, что у наших правителей есть деньги на дорогих репетиторов, а про людей подумали, лучше газ дешевле сделайте или заводы откройте".

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

Ирина Небесская пишет, что языковой закон замыливает людям глаза на фоне накаляющейся вражды:

"Мовний закон" приняли, чтобы "замылить" людям глаза и на фоне накаляющейся вражды проворачивать свои делишки. Что с вами произошло, люди! Украина всегда была двуязычной, суржик не в счет. И раньше у народа таких проблем не возникало. Нападок друг на друга не было!

Я розмовляю двома мовами. Вивчала українську в вузі, а вдома на російській мові розмовляла. І нічого моєму розуму не заважає знати дві мови. Тому і в державі має право бути дві мови.

Боремося за незалежність, а самі намагаємось пригнічити частину українців", – пишет она.

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

Светлана Годованик пишет, что у нее создается впечатление, что "сейчас ходят по разным заведениям такие провокаторы, чтобы наводить кипиш и транслировать свой патриотизм".

"Может, кассир действительно не знает перевод этого слова, то надо раздуть скандал? Она всю жизнь живет в русскоязычном городе и не может в один момент переключить свою русскую речь и досконально познать украинскую. На Западной Украине сколько семей говорят на польском, есть еврейские поселения, то как там обстоят дела? Их тоже так прессуют? Мы поколениями говорим на русском, но понимаем украинский и читаем на нем, а общаться хотим на том, какой нам привычнее. Кассир "преступница", уволить по статье и пусть останется без работы, зато будет знать перевод слова тистечко.

"Что такое тистечко?" Как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык

Как сообщала "Страна", министр культуры Александр Ткаченко выступил против штрафов за русский язык. Он заявил, что сейчас выставлять сначала штрафы – это как поставить телегу впереди лошади, а сами разговоры о штрафах приведут только к общественному напряжению.

В Киеве случилась поножовщина из-за русского языка.

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Теги: news, новости, Украина, Днепр, язык, 7dniv, 7dnivinfo  
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