Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета МАУ

На сегодня готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

"Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", - отметил он.

Он также добавил, что судебное разбирательство начнется после предварительного процесса с присутствием подсудимых. При этом пока неизвестно, будет суд открытым или закрытым.

Отметим, иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них - высшие военные командиры. Под стражей находится только один человек.