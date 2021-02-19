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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 февраля 2021

В Украине по состоянию на утро 21 февраля 2021 - 1 304 456 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4 489 новых случаев в сутки.

Умерло 25 103 человек.

Выздоровело - 1 146 073.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 200 случаев;
Винницкая область - 482 случая;
Волынская область - 96 случаев;
Днепропетровская область - 223 случая;
Донецкая область - 92 случая;
Житомирская область - 365 случаев;
Закарпатская область - 281 случай;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 618 случаев;
Киевская область - 243 случая;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 20 случаев;
Львовская область - 243 случая;
Николаевская область - 147 случаев;
Одесская область - 133 случая;
Полтавская область - 49 случаев;
Ровенская область - 91 случай;
Сумская область - 134 случая;
Тернопольская область - 162 случая;
Харьковская область - 197 случаев;
Херсонская область - 42 случая;
Хмельницкая область - 171 случай;
Черкасская область - 54 случая;
Черновицкая область - 320 случаев;
Черниговская область - 77 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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