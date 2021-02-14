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События Сегодня, 10:1045
Вакцинация российским "Спутником V" началась в Черногории

В Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.

Об этом сообщила газета Vijesti.

Вакцинированный призвал граждан не бояться вакцинации и сделать прививку от коронавируса.
"Я считаю, что граждане не должны бояться вакцины, потому что это наш шанс победить вирус", - сказал он.

Прививку российской вакциной также сделали два сотрудника медицинского центра. Один из них рассказал, что за день дозу препарата смогут получить 79 человек.

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Теги: news, новости, Украина, Черногория, 7dniv, 7dnivinfo, вакцинация  
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