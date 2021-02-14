Вакцинация российским "Спутником V" началась в Черногории

В Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.
Об этом сообщила газета Vijesti.
Вакцинированный призвал граждан не бояться вакцинации и сделать прививку от коронавируса.
"Я считаю, что граждане не должны бояться вакцины, потому что это наш шанс победить вирус", - сказал он.
Прививку российской вакциной также сделали два сотрудника медицинского центра. Один из них рассказал, что за день дозу препарата смогут получить 79 человек.