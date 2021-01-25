У Boeing в США оторвался двигатель, обломки упали на жилой район

Его обломки упали на жилой район возле домов.

В США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что правый двигатель вышел из строя после вылета из аэропорта Денвера. Пилоту удалось развернуть самолет и совершить успешную посадку на аэродроме.

На борту лайнера находился 231 пассажир, а также 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В то же время обломки двигателя уже начали обнаруживать в пределах Брумфилда, на территории жилых домов.

Правоохранители призвали жителей города не касаться кусков двигателя и сразу сообщать о находке правоохранителей.