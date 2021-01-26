Долг Испании из-за пандемии достиг наивысшего уровня за столетие

Из-за влияния пандемии коронавируса долг Испании в 2020 году увеличился на 112,438 млрд евро.

Соотношение долга к объему испанской экономики выросло с 95,5% ВВП в 2019 году до 117,1% в декабре 2020 года - это самый высокий уровень за более ста лет.

"Это результат прямой помощи и мер, введенных для реагирования на кризис в области здравоохранения, экономические и социальные последствия пандемии COVID-19", - заявила министр финансов Испании Надежда Кальвиньо.

Следовательно, каждый из 46,9 миллиона жителей страны фактически имеет долг свыше 27 900 евро. В то же время среднегодовая зарплата в Испании составляет 27 500 евро.