В Луизиане неизвестный открыл стрельбу

Еще два человека пострадали.

Инцидент произошел в магазине Jefferson Gun Outlet. Между посетителями произошла ссора, один из участников конфликта устроил стрельбу и убил двух человек. После этого завязалась перестрелка, предполагаемый зачинщик умер на месте от полученных ранений.

Пострадавших доставили в больницу.