Передачу коронавируса на 89,4% предотвращает вакцина Pfizer

Вакцина компаний BioNTech и Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

Об этом сообщает Der Spiegel .

Издание пишет, что это результат большого обсервационного исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля.

"Было обнаружено, что вакцина на 89,4% эффективна в предотвращении инфекций Sars-CoV-2. Для дальнейшего развития пандемии это сообщение может быть решающим", - говорится в сообщении.