Передачу коронавируса на 89,4% предотвращает вакцина Pfizer

Вакцина компаний BioNTech и Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.
Такие результаты исследования.
Об этом сообщает Der Spiegel.
Издание пишет, что это результат большого обсервационного исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля.
"Было обнаружено, что вакцина на 89,4% эффективна в предотвращении инфекций Sars-CoV-2. Для дальнейшего развития пандемии это сообщение может быть решающим", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Израиле после массовой вакцинации риск COVID-заражений снизился на 95,8%.