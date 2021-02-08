Иран готов к переговорам с США, но есть условие

Однако, Иран хочет, чтобы все стороны начали исполнять свои обязательства.

Иранская сторона заявила о готовности вести переговоры с США по ядерной сделки.

Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Voice of America .

По его словам, фактически США пока не изменили свою политику.

"Иран начнет переговоры по ядерной сделке, когда стороны вернутся к исполнению своих обязательств", - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "пять+один" (пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия).