На репрессии против журналистов в Беларуси резко отреагировала Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко сделали заявление из-за репрессий в Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Вместе с тем, украинские топ-чиновники обеспокоены деятельностью России, которая "с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси".
"Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ", - говорится в заявлении.