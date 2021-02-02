 

Министры иностранных дел Европейского Союза завтра обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному

События Сегодня, 16:3047
Министры иностранных дел Европейского Союза завтра обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному

ЕС готовит ответ.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Отметим, что Европейский суд по правам человека призвал немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

"Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. С министрами 27 стран ЕС мы обсудим действия ЕС на заседании Совета министров иностранных дел в понедельник", - заявил Боррель.

Вчера городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Навальный, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Отменить приговор Навальному отказался суд
Отменить приговор Навальному отказался суд
Вчера, 14:15
На 3,5 года в тюрьму отправили Навального
На 3,5 года в тюрьму отправили Навального
2-фев-2021, 21:39
Навальный остается под стражей
Навальный остается под стражей
28-янв-2021, 16:28
Навального на 30 суток арестовал cуд
Навального на 30 суток арестовал cуд
18-янв-2021, 17:28
Пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что суд по российскому оппозиционеру будет сегодня
Пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что суд по российскому оппозиционеру будет сегодня
18-янв-2021, 14:26

Последние новости

17:07
События
Ускорить COVID-вакцинацию населения планируют в Британии
16:33
События
Степанов заявил что на днях прибудет вакцина AstraZeneca
16:30
События
Министры иностранных дел Европейского Союза завтра обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному
15:53
События
На самоизоляцию ушел глава Минздрава Литвы
14:23
События
Вести локдаун выходного дня из-за COVID-19 призывают власти Ниццы
14:21
События
На репрессии против журналистов в Беларуси резко отреагировала Украина
14:20
События
Иран готов к переговорам с США, но есть условие
14:18
Спорт
Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Australian Open-2021
12:32
События
В гостях у Беса. Как Зеленский в захваченной Безлером Горловке концерт давал и пиво пил
12:09
События
Из-за коронавируса скончалась мать Роналдиньо
12:01
События
Передачу коронавируса на 89,4% предотвращает вакцина Pfizer
11:51
Политика
Санкции против Медведчука поддержал Порошенко
11:31
События
Тихановская сделала заявление
11:14
События
От коронавируса вакцинацию начала Австралия
11:11
События
В Луизиане неизвестный открыл стрельбу
10:29
События
Долг Испании из-за пандемии достиг наивысшего уровня за столетие
10:19
События
У Boeing в США оторвался двигатель, обломки упали на жилой район
10:10
События
Вакцинация российским "Спутником V" началась в Черногории
08:57
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 февраля 2021
Вчера, 2021-02-20
22:48
События
У мужчины в Дрогобыче взорвалась граната, есть погибшие

Новости ТОП-7

"Зеленский был у нас дома". Почему ввели санкции против Оксаны Марченко и что о ней известно9535
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 февраля 20213402
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 февраля 20212161
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 февраля 20211171
Министерство иностранных дел помогает Министерству здравоохранения организовывать процесс переговоров с производителями вакцин от коронавируса793
C завтрашнего дня погода в Украине наладится481
Санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко ввел СНБО360

Досуг

Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Для многих людей огород – это не просто участок для выращивания культур, но также любимая локация, где можно активно провести свободное время, так сказать, с пользой. 
Сегодня, 14:4856
Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров
Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров
Суши в Днепре Топ-5 выглядит так: “Суши Мастер”, “ЯпонаХата”, “Суши бар FooGoo”, “Sushi place Red fish”, “MAFIA”.
Сегодня, 09:4495
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
Известно, что энергетические потребности частных домостроений могут быть различными. Многое зависит от уровня его оснащенности электрооборудованием и целого ряда других факторов.
19-фев-2021, 13:54208
Качественная стоматология как способ сохранения белоснежной улыбки
Качественная стоматология как способ сохранения белоснежной улыбки
Здоровье ротовой полости во многом зависит от своевременного выполнения гигиенических процедур. Большое значение также имеет правильное питание и систематическое посещение кабинета стоматолога.
19-фев-2021, 12:32197
На что обращать внимание при выборе манежа для ребенка
На что обращать внимание при выборе манежа для ребенка
Манеж – один из необходимых атрибутов для игр и сна маленького непоседы. Из-за широкого разнообразия моделей, которые можно посмотреть на сайте https://chicco.com.ua/dom-i-ulica/krovatki-i-manezhi.html, осложняется и сам выбор изделия.
19-фев-2021, 09:48188
Распространенные типы кофемашин
Распространенные типы кофемашин
Какие типы домашних кофемашин пользуются популярностью? Об этом рассказывается ниже.
18-фев-2021, 20:23289

События

Ускорить COVID-вакцинацию населения планируют в Британии
Ускорить COVID-вакцинацию населения планируют в Британии
Правительство Британии намерено сделать прививку первой дозой вакцины против коронавируса каждому взрослому в стране до 31 июля.
Сегодня, 17:0711
Степанов заявил что на днях прибудет вакцина AstraZeneca
Степанов заявил что на днях прибудет вакцина AstraZeneca
Глава Минздрава Украины Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне.
Сегодня, 16:3337
Министры иностранных дел Европейского Союза завтра обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному
Министры иностранных дел Европейского Союза завтра обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному
Они готовят ответ.
Сегодня, 16:3054
На самоизоляцию ушел глава Минздрава Литвы
На самоизоляцию ушел глава Минздрава Литвы
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис ушел на самоизоляцию.
Сегодня, 15:5342
Вести локдаун выходного дня из-за COVID-19 призывают власти Ниццы
Вести локдаун выходного дня из-за COVID-19 призывают власти Ниццы
Мэр французского города Ниццы Кристиан Эстрози заявил о необходимости введения локдауна в этом районе на выходные.
Сегодня, 14:2357
На репрессии против журналистов в Беларуси резко отреагировала Украина
На репрессии против журналистов в Беларуси резко отреагировала Украина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко сделали заявление из-за репрессий в Беларуси.
Сегодня, 14:2159
7 Днів