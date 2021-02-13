Степанов заявил что на днях прибудет вакцина AstraZeneca

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .

По его словам, во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин.

"Дальше - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину", - отметил он.

Степанов сообщил, что 500 тысяч доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.