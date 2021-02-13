Степанов заявил что на днях прибудет вакцина AstraZeneca

Глава Минздрава Украины Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне.
Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин.
"Дальше - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину", - отметил он.
Степанов сообщил, что 500 тысяч доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.