Ускорить COVID-вакцинацию населения планируют в Британии

Правительство Британии намерено сделать прививку первой дозой вакцины против коронавируса каждому взрослому в стране до 31 июля.
Это на месяц раньше, чем было запланировано.
Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщается, новые планы правительства направлены на то, чтобы все люди старше 50 лет или с сопутствующим заболеванием, получивших прививки до 15 апреля, а не до 1 мая.
Производители двух вакцин, которые использует Британия, Pfizer и AstraZeneca, испытывают проблемы с поставками в Европу. Однако министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что в стране есть возможность для того, чтобы реализовать такие планы.
Отмечается, что с начала вакцинации в Британии прививки получили свыше 17,2 млн человек. Это почти треть взрослого населения страны.