 

«Мы недооценили Спутник V». Что зарубежные СМИ пишут о российской вакцине

События Сегодня, 21:0033
«Мы недооценили Спутник V». Что зарубежные СМИ пишут о российской вакцине

Российская вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ), была зарегистрирована первой в мире.

Клинические испытания доказывали ее эффективность и безопасность. И пока одни страны заявляли о своем желании закупить миллионы доз российской вакцины, другие, в основном страны Запада, пытались откровенно дискредитировать «Спутник V» через свои средства массовой информации.

Тональность кардинально изменилась в результате планомерной работы российской стороны, прежде всего РФПИ и ученых центра имени Н.Ф.Гамалеи, с научными сообществами, средствами массовой информации, а также напрямую, через социальные сети, с широкой аудиторией в этих странах. Эта работа происходила параллельно усилиям РФПИ по взаимодействию с регуляторами и организации производства в разных странах и имела не меньшую важность.

 

КУЛЬМИНАЦИЕЙ ЭТОЙ РАБОТЫ СТАЛА ПУБЛИКАЦИЯ ДАННЫХ О ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ В АВТОРИТЕТНОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ LANCET.

В статье говорилось, что в ходе III фазы клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Материал в Lancet окончательно поставил точку в споре о действенности «Спутника V» в мировой научной среде, а также кардинально изменил отношение к российской вакцине в зарубежной прессе. Сейчас вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в 30-ти странах мира и количество таких стран увеличивается с каждым днем. Все больше голосов в пользу ускоренной регистрации «Спутник V» раздается в Европейском Союзе.

«Результаты резко контрастируют с заявлениями американских чиновников»

Резкую перемену в тоне публикаций можно проследить на примере американского агентства Bloomberg. Менее года назад оно публиковало откровенные фейки, среди которых даже была информация о тайной вакцинации российской элиты неизвестным препаратом. А в январе 2021 года в Bloomberg вышла редкая для американских медиа хвалебная публикация о «Спутнике V».  В ней старший аналитик по фармацевтике Сэм Фазели отметил, что созданная Центром имени Гамалеи вакцина может быть такой же действенной, как и западные, а ее эффективность уже доказана на практике.

После выхода статьи в Lancet, Bloomberg назвал «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР:

«Спутник V» назван в честь первого искусственного спутника Земли, запуск которого в 1957 году позволил Советскому Союзу одержать ошеломляющую победу над США и запустил космическую гонку.

В материале отмечается, что многие страны теперь готовы выстраиваться в очередь за российским препаратом, который явно побеждает в мировой гонке вакцин: «Вакцина Путина, о которой еще недавно было принято отзываться с пренебрежением, теперь является фаворитом в борьбе с пандемией».

Другое американское новостное издание Business Insider отметило популярность «Спутника V» на международной арене и заслуги в этом Российского фонда прямых инвестиций, который финансирует производство вакцины в России и запускает ее массовое производство в других странах. 

РФПИ, который является одним из крупнейших суверенных фондов мира, направлял и финансировал создание и производство «Спутника V».

«В то время, как ученые из Центра имени Гамалеи разработали саму вакцину, РФПИ сыграл ведущую роль в работе с регуляторами, переговорах с контрагентами о поставках вакцины и наращивании ее производства», – говорится в статье.

Крупнейшие американские газеты также не остались в стороне после публикации научных данных о «Спутнике V». The Washington Post написала: «Неужели мы недооценили российскую вакцину?» Журналисты назвали ее появление глобальной историей успеха: «Российская наука сейчас в тренде. Вакцина от коронавируса «Спутник V» получила всемирно признанный сертификат качества».

The Wall Street Journal окрестил происходящее «значительной победой в глобальной гонке вакцин, которая повышает доверие к возможностям российской науки и медицины». А The New York Times отметила, что ситуация с пандемией и дефицит эффективных препаратов толкает Запад к отказу от политических предубеждений в отношении вакцин из других стран: «Пришло время поверить в китайские и российские вакцины… Все больше свидетельств того, что российские и китайские вакцины являются надежными: к ним уже сейчас следует начать относиться со всей серьезностью, особенно учитывая проблемы с поставками [вакцин] по всему миру».

Об эффективности «Спутник V» рассказали и американские телеканалы. Fox News подчеркнул, что «результаты резко контрастируют с заявлениями американских чиновников от здравоохранения, включая д-ра Энтони Фаучи, которые высказывали серьезные сомнения по поводу вакцины». Даже известный негативным отношением к России телеканал CNN рассказал о вакцине, правда, в контексте потери латиноамериканского рынка для США:

Хотя в геополитическом смысле Латинская Америка издавна считается «задним двором» Вашингтона, за помощью в борьбе с пандемией она все чаще обращается к Москве.

Журналисты отметили, что секрет не только в эффективности и скорости разработки российского препарата, но и в цене: «Еще до начала переговоров РФПИ объявил о том, что цена вакцины «Спутник V» будет около 10 долларов за дозу, что составляет примерно половину цены вакцины Pfizer (19,5 долларов за дозу). Страны Латинской Америки сильно пострадали от пандемии, поэтому чиновники и политики были рады любой возможности сэкономить на закупках вакцины».

Старый Свет ждет разрешения

Пандемия нового коронавируса до сих пор буйствует в Европе, во многих странах объявлен локдаун, а в новостях то и дело рассказывают о появлении новых, более опасных штаммов. На этом фоне новости об эффективности «Спутник V» не оставили европейскую прессу равнодушной.

В отличие от американских изданий, во многих публикациях отчетливо виден призыв к властям пересмотреть свои взгляды на незарегистрированные пока в Европе вакцины, обратить внимание на «Спутник V», ускорив тем самым процесс вакцинации, который позволит европейцам вернуться к прежней жизни.

БРИТАНСКАЯ THE GUARDIAN ПОЛАГАЕТ, ЧТО «РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В МЕДИЦИНСКОМ ЖУРНАЛЕ THE LANCET, РАЗВЕЯЛИ СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВАКЦИНЫ, К КОТОРОЙ ИЗНАЧАЛЬНО ОТНОСИЛИСЬ СО СКЕПСИСОМ».

А их коллеги из газеты The Times уверены, что гонка вакцин вышла на новый уровень: «Россия предлагает усилить «менее эффективные» вакцины против COVID, так как «Спутник V» показал эффективность 91,6% в ходе клинических испытаний».

Германский Deutsche Welle в своих материалах отмечает: «Новость о том, что теперь может быть доступна еще одна вакцина, была с оптимизмом встречена в Германии, где растет недовольство из-за медленного темпа вакцинации». А Berliner Zeitung задается целым рядом вопросов, явно обращенным к руководству Евросоюза: «Возможно, Запад, со всем своим высокомерием, упустил возможность принять вакцину «Спутник V», а также возможность победить пандемию быстрее и эффективнее».

«Должен ли был Европейский Союз на свой страх и риск сделать предварительный заказ российской вакцины в больших количествах, как это сделали другие? И был бы такой шаг блокирован теми людьми в определенных кругах, которые считают Россию «Верхней Вольтой с ракетами», как ее когда-то назвал канцлер Гельмут Шмидт еще во времена холодной войны?» – пишут немецкие журналисты.

 

Издание также рассказывает о стратегии, которая позволила России добиться быстрого результата:

Россия тем временем не уделяла много времени декларациям, а просто действовала. Производство вакцины стало главным государственным приоритетом. Средства выделялись через Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд с капиталом в 10 миллиардов долларов. Его генеральный директор Кирилл Дмитриев стал основным двигателем этого процесса.

Шведская газета Dagens Industri в своей публикации попыталась объяснить, почему ЕС нужно закупать «Спутник V»: «Действительно, для Москвы продажа вакцины Брюсселю, вероятно, станет очень престижной сделкой. Но сейчас не время думать о нашей гордости. Речь идет о людях, которые умирают каждый день без вакцины, о возможности вернуть экономический рост, путешествовать и навещать родственников. И, в конце концов, речь идет о легитимности Европейского Союза», а также «о том, что еще возможно избежать фиаско».

Авторы статьи полагают, что сейчас не время для политических игр, сравнивая разработку вакцины с разработкой технологий связи нового поколения. «Нельзя дисквалифицировать вакцину «Спутник V» только потому, что она российского происхождения. Подобно технологии 5G в телекоммуникационном секторе, успехи в создании вакцин являются триумфом для всего человечества вне зависимости от того, какая страна за ними стоит», –поясняют они.

Старейшая ежедневная французская газета Le Figaro назвала «Спутник V» российским реваншем в гонке вакцин: «Вакцина в очередной раз подтвердила, что Россия вернулась в число грандов, даже в сфере научных исследований, которая развалилась после холодной войны из-за экономических кризисов».

Источник

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Спутник5, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Сотрудники посольства США обратились за вакциной «Cпутник V»
Сотрудники посольства США обратились за вакциной «Cпутник V»
19-фев-2021, 10:33
Украина заявила о невозможности исполнять Минские соглашения
Украина заявила о невозможности исполнять Минские соглашения
15-фев-2021, 21:04
В ЕС дали возможность для регистрации российской вакцины
В ЕС дали возможность для регистрации российской вакцины
9-фев-2021, 09:12
Австрия планирует начать производство российской вакцины от коронавируса препарата
Австрия планирует начать производство российской вакцины от коронавируса препарата "Спутник V"
7-фев-2021, 16:55
Доигрались: Китай вводит масштабные санкции против Украины
Доигрались: Китай вводит масштабные санкции против Украины
7-фев-2021, 08:42

Последние новости

21:17
События
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства
21:11
События
На Филиппинах из-за надвигающегося шторма эвакуировали более 50 тысяч человек
21:04
События
Адаптивный карантин в Украине с разделением на четыре зоны начнет действовать уже со следующей недели
21:00
События
«Мы недооценили Спутник V». Что зарубежные СМИ пишут о российской вакцине
19:31
События
В США допускают, что маски придется носить и в 2022 году
19:30
События
На смену ночным морозам придет потепление до +14 градусов
19:27
События
Новые санкции ЕС из-за дела Навального ожидают Россию
19:26
Спорт
Месси установил очередной рекорд
17:41
События
Военный самолет упал в столице Нигерии
17:29
События
Денег от продажи небоскреба в США не получит Коломойский
17:07
События
Ускорить COVID-вакцинацию населения планируют в Британии
16:33
События
Степанов заявил что на днях прибудет вакцина AstraZeneca
16:30
События
Министры иностранных дел Европейского Союза завтра обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному
15:53
События
На самоизоляцию ушел глава Минздрава Литвы
14:23
События
Вести локдаун выходного дня из-за COVID-19 призывают власти Ниццы
14:21
События
На репрессии против журналистов в Беларуси резко отреагировала Украина
14:20
События
Иран готов к переговорам с США, но есть условие
14:18
Спорт
Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Australian Open-2021
12:32
События
В гостях у Беса. Как Зеленский в захваченной Безлером Горловке концерт давал и пиво пил
12:09
События
Из-за коронавируса скончалась мать Роналдиньо

Новости ТОП-7

"Зеленский был у нас дома". Почему ввели санкции против Оксаны Марченко и что о ней известно10526
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 февраля 20213431
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 февраля 20213161
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 февраля 20211214
Министерство иностранных дел помогает Министерству здравоохранения организовывать процесс переговоров с производителями вакцин от коронавируса807
C завтрашнего дня погода в Украине наладится517
Санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко ввел СНБО376

Досуг

Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Если трейдер открывает сделку, а затем завершает её в рамках того же дня, считается, что он торгует по системе дейтрейдинга.
Сегодня, 19:3361
Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Для многих людей огород – это не просто участок для выращивания культур, но также любимая локация, где можно активно провести свободное время, так сказать, с пользой. 
Сегодня, 14:4882
Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров
Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров
Суши в Днепре Топ-5 выглядит так: “Суши Мастер”, “ЯпонаХата”, “Суши бар FooGoo”, “Sushi place Red fish”, “MAFIA”.
Сегодня, 09:44111
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
Известно, что энергетические потребности частных домостроений могут быть различными. Многое зависит от уровня его оснащенности электрооборудованием и целого ряда других факторов.
19-фев-2021, 13:54217
Качественная стоматология как способ сохранения белоснежной улыбки
Качественная стоматология как способ сохранения белоснежной улыбки
Здоровье ротовой полости во многом зависит от своевременного выполнения гигиенических процедур. Большое значение также имеет правильное питание и систематическое посещение кабинета стоматолога.
19-фев-2021, 12:32207
На что обращать внимание при выборе манежа для ребенка
На что обращать внимание при выборе манежа для ребенка
Манеж – один из необходимых атрибутов для игр и сна маленького непоседы. Из-за широкого разнообразия моделей, которые можно посмотреть на сайте https://chicco.com.ua/dom-i-ulica/krovatki-i-manezhi.html, осложняется и сам выбор изделия.
19-фев-2021, 09:48201

События

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства
По словам политика, санкций "смехотворно мало".
Сегодня, 21:1727
На Филиппинах из-за надвигающегося шторма эвакуировали более 50 тысяч человек
На Филиппинах из-за надвигающегося шторма эвакуировали более 50 тысяч человек
Власти в нескольких провинциях Филиппин эвакуировали 51 тысячу жителей из-за надвигающегося шторма "Дуцзюань".
Сегодня, 21:1129
Адаптивный карантин в Украине с разделением на четыре зоны начнет действовать уже со следующей недели
Адаптивный карантин в Украине с разделением на четыре зоны начнет действовать уже со следующей недели
В среду, 24 февраля, вся страна будет помещена в "желтую зону".
Сегодня, 21:0435
«Мы недооценили Спутник V». Что зарубежные СМИ пишут о российской вакцине
«Мы недооценили Спутник V». Что зарубежные СМИ пишут о российской вакцине
Российская вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ), была зарегистрирована первой в мире. 
Сегодня, 21:0035
В США допускают, что маски придется носить и в 2022 году
В США допускают, что маски придется носить и в 2022 году
Необходимость носить защитные маски в общественных местах может остаться для американцев в 2022 году.
Сегодня, 19:3152
На смену ночным морозам придет потепление до +14 градусов
На смену ночным морозам придет потепление до +14 градусов
Погода в Украине в последнюю неделю февраля ожидается с ночными морозами до -19.
Сегодня, 19:3061
7 Днів