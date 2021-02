«Мы недооценили Спутник V». Что зарубежные СМИ пишут о российской вакцине

«В то время, как ученые из Центра имени Гамалеи разработали саму вакцину, РФПИ сыграл ведущую роль в работе с регуляторами, переговорах с контрагентами о поставках вакцины и наращивании ее производства», – говорится в статье.

Крупнейшие американские газеты также не остались в стороне после публикации научных данных о «Спутнике V». The Washington Post написала: «Неужели мы недооценили российскую вакцину?» Журналисты назвали ее появление глобальной историей успеха: «Российская наука сейчас в тренде. Вакцина от коронавируса «Спутник V» получила всемирно признанный сертификат качества».

The Wall Street Journal окрестил происходящее «значительной победой в глобальной гонке вакцин, которая повышает доверие к возможностям российской науки и медицины». А The New York Times отметила, что ситуация с пандемией и дефицит эффективных препаратов толкает Запад к отказу от политических предубеждений в отношении вакцин из других стран: «Пришло время поверить в китайские и российские вакцины… Все больше свидетельств того, что российские и китайские вакцины являются надежными: к ним уже сейчас следует начать относиться со всей серьезностью, особенно учитывая проблемы с поставками [вакцин] по всему миру».

Об эффективности «Спутник V» рассказали и американские телеканалы. Fox News подчеркнул, что «результаты резко контрастируют с заявлениями американских чиновников от здравоохранения, включая д-ра Энтони Фаучи, которые высказывали серьезные сомнения по поводу вакцины». Даже известный негативным отношением к России телеканал CNN рассказал о вакцине, правда, в контексте потери латиноамериканского рынка для США:

Хотя в геополитическом смысле Латинская Америка издавна считается «задним двором» Вашингтона, за помощью в борьбе с пандемией она все чаще обращается к Москве.

Журналисты отметили, что секрет не только в эффективности и скорости разработки российского препарата, но и в цене: «Еще до начала переговоров РФПИ объявил о том, что цена вакцины «Спутник V» будет около 10 долларов за дозу, что составляет примерно половину цены вакцины Pfizer (19,5 долларов за дозу). Страны Латинской Америки сильно пострадали от пандемии, поэтому чиновники и политики были рады любой возможности сэкономить на закупках вакцины».

Старый Свет ждет разрешения