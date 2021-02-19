«Мы недооценили Спутник V». Что зарубежные СМИ пишут о российской вакцине

Российская вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ), была зарегистрирована первой в мире.
Клинические испытания доказывали ее эффективность и безопасность. И пока одни страны заявляли о своем желании закупить миллионы доз российской вакцины, другие, в основном страны Запада, пытались откровенно дискредитировать «Спутник V» через свои средства массовой информации.
Тональность кардинально изменилась в результате планомерной работы российской стороны, прежде всего РФПИ и ученых центра имени Н.Ф.Гамалеи, с научными сообществами, средствами массовой информации, а также напрямую, через социальные сети, с широкой аудиторией в этих странах. Эта работа происходила параллельно усилиям РФПИ по взаимодействию с регуляторами и организации производства в разных странах и имела не меньшую важность.
КУЛЬМИНАЦИЕЙ ЭТОЙ РАБОТЫ СТАЛА ПУБЛИКАЦИЯ ДАННЫХ О ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ В АВТОРИТЕТНОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ LANCET.
В статье говорилось, что в ходе III фазы клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Материал в Lancet окончательно поставил точку в споре о действенности «Спутника V» в мировой научной среде, а также кардинально изменил отношение к российской вакцине в зарубежной прессе. Сейчас вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в 30-ти странах мира и количество таких стран увеличивается с каждым днем. Все больше голосов в пользу ускоренной регистрации «Спутник V» раздается в Европейском Союзе.
«Результаты резко контрастируют с заявлениями американских чиновников»
Резкую перемену в тоне публикаций можно проследить на примере американского агентства Bloomberg. Менее года назад оно публиковало откровенные фейки, среди которых даже была информация о тайной вакцинации российской элиты неизвестным препаратом. А в январе 2021 года в Bloomberg вышла редкая для американских медиа хвалебная публикация о «Спутнике V». В ней старший аналитик по фармацевтике Сэм Фазели отметил, что созданная Центром имени Гамалеи вакцина может быть такой же действенной, как и западные, а ее эффективность уже доказана на практике.
После выхода статьи в Lancet, Bloomberg назвал «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР:
«Спутник V» назван в честь первого искусственного спутника Земли, запуск которого в 1957 году позволил Советскому Союзу одержать ошеломляющую победу над США и запустил космическую гонку.
В материале отмечается, что многие страны теперь готовы выстраиваться в очередь за российским препаратом, который явно побеждает в мировой гонке вакцин: «Вакцина Путина, о которой еще недавно было принято отзываться с пренебрежением, теперь является фаворитом в борьбе с пандемией».
Другое американское новостное издание Business Insider отметило популярность «Спутника V» на международной арене и заслуги в этом Российского фонда прямых инвестиций, который финансирует производство вакцины в России и запускает ее массовое производство в других странах.
РФПИ, который является одним из крупнейших суверенных фондов мира, направлял и финансировал создание и производство «Спутника V».
«В то время, как ученые из Центра имени Гамалеи разработали саму вакцину, РФПИ сыграл ведущую роль в работе с регуляторами, переговорах с контрагентами о поставках вакцины и наращивании ее производства», – говорится в статье.
Крупнейшие американские газеты также не остались в стороне после публикации научных данных о «Спутнике V». The Washington Post написала: «Неужели мы недооценили российскую вакцину?» Журналисты назвали ее появление глобальной историей успеха: «Российская наука сейчас в тренде. Вакцина от коронавируса «Спутник V» получила всемирно признанный сертификат качества».
The Wall Street Journal окрестил происходящее «значительной победой в глобальной гонке вакцин, которая повышает доверие к возможностям российской науки и медицины». А The New York Times отметила, что ситуация с пандемией и дефицит эффективных препаратов толкает Запад к отказу от политических предубеждений в отношении вакцин из других стран: «Пришло время поверить в китайские и российские вакцины… Все больше свидетельств того, что российские и китайские вакцины являются надежными: к ним уже сейчас следует начать относиться со всей серьезностью, особенно учитывая проблемы с поставками [вакцин] по всему миру».
Об эффективности «Спутник V» рассказали и американские телеканалы. Fox News подчеркнул, что «результаты резко контрастируют с заявлениями американских чиновников от здравоохранения, включая д-ра Энтони Фаучи, которые высказывали серьезные сомнения по поводу вакцины». Даже известный негативным отношением к России телеканал CNN рассказал о вакцине, правда, в контексте потери латиноамериканского рынка для США:
Хотя в геополитическом смысле Латинская Америка издавна считается «задним двором» Вашингтона, за помощью в борьбе с пандемией она все чаще обращается к Москве.
Журналисты отметили, что секрет не только в эффективности и скорости разработки российского препарата, но и в цене: «Еще до начала переговоров РФПИ объявил о том, что цена вакцины «Спутник V» будет около 10 долларов за дозу, что составляет примерно половину цены вакцины Pfizer (19,5 долларов за дозу). Страны Латинской Америки сильно пострадали от пандемии, поэтому чиновники и политики были рады любой возможности сэкономить на закупках вакцины».
Старый Свет ждет разрешения
Пандемия нового коронавируса до сих пор буйствует в Европе, во многих странах объявлен локдаун, а в новостях то и дело рассказывают о появлении новых, более опасных штаммов. На этом фоне новости об эффективности «Спутник V» не оставили европейскую прессу равнодушной.
В отличие от американских изданий, во многих публикациях отчетливо виден призыв к властям пересмотреть свои взгляды на незарегистрированные пока в Европе вакцины, обратить внимание на «Спутник V», ускорив тем самым процесс вакцинации, который позволит европейцам вернуться к прежней жизни.
БРИТАНСКАЯ THE GUARDIAN ПОЛАГАЕТ, ЧТО «РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В МЕДИЦИНСКОМ ЖУРНАЛЕ THE LANCET, РАЗВЕЯЛИ СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВАКЦИНЫ, К КОТОРОЙ ИЗНАЧАЛЬНО ОТНОСИЛИСЬ СО СКЕПСИСОМ».
А их коллеги из газеты The Times уверены, что гонка вакцин вышла на новый уровень: «Россия предлагает усилить «менее эффективные» вакцины против COVID, так как «Спутник V» показал эффективность 91,6% в ходе клинических испытаний».
Германский Deutsche Welle в своих материалах отмечает: «Новость о том, что теперь может быть доступна еще одна вакцина, была с оптимизмом встречена в Германии, где растет недовольство из-за медленного темпа вакцинации». А Berliner Zeitung задается целым рядом вопросов, явно обращенным к руководству Евросоюза: «Возможно, Запад, со всем своим высокомерием, упустил возможность принять вакцину «Спутник V», а также возможность победить пандемию быстрее и эффективнее».
«Должен ли был Европейский Союз на свой страх и риск сделать предварительный заказ российской вакцины в больших количествах, как это сделали другие? И был бы такой шаг блокирован теми людьми в определенных кругах, которые считают Россию «Верхней Вольтой с ракетами», как ее когда-то назвал канцлер Гельмут Шмидт еще во времена холодной войны?» – пишут немецкие журналисты.
Издание также рассказывает о стратегии, которая позволила России добиться быстрого результата:
Россия тем временем не уделяла много времени декларациям, а просто действовала. Производство вакцины стало главным государственным приоритетом. Средства выделялись через Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд с капиталом в 10 миллиардов долларов. Его генеральный директор Кирилл Дмитриев стал основным двигателем этого процесса.
Шведская газета Dagens Industri в своей публикации попыталась объяснить, почему ЕС нужно закупать «Спутник V»: «Действительно, для Москвы продажа вакцины Брюсселю, вероятно, станет очень престижной сделкой. Но сейчас не время думать о нашей гордости. Речь идет о людях, которые умирают каждый день без вакцины, о возможности вернуть экономический рост, путешествовать и навещать родственников. И, в конце концов, речь идет о легитимности Европейского Союза», а также «о том, что еще возможно избежать фиаско».
Авторы статьи полагают, что сейчас не время для политических игр, сравнивая разработку вакцины с разработкой технологий связи нового поколения. «Нельзя дисквалифицировать вакцину «Спутник V» только потому, что она российского происхождения. Подобно технологии 5G в телекоммуникационном секторе, успехи в создании вакцин являются триумфом для всего человечества вне зависимости от того, какая страна за ними стоит», –поясняют они.
Старейшая ежедневная французская газета Le Figaro назвала «Спутник V» российским реваншем в гонке вакцин: «Вакцина в очередной раз подтвердила, что Россия вернулась в число грандов, даже в сфере научных исследований, которая развалилась после холодной войны из-за экономических кризисов».