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События Сегодня, 21:1127
На Филиппинах из-за надвигающегося шторма эвакуировали более 50 тысяч человек

Власти в нескольких провинциях Филиппин эвакуировали 51 тысячу жителей из-за надвигающегося шторма "Дуцзюань".

Ожидается, что он обрушится на побережье Филиппин 22 февраля.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, власти не исключают, что шторм ослабнет до тропической депрессии до выхода на сушу. В 19:00 по местному времени (13:00 по Киеву) эпицентр стихии находился в 275 км к востоку от города Суригао (провинция Северный Суригао). Тогда шторм двигался на северо-запад со скоростью 25 км/ч.

Отмечается, что скорость ветра шторма при этом достигала 18 м/с с порывами до 22 м/с.

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Теги: news, новости, Украина, Филиппины, шторм, 7dniv, 7dnivinfo  
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