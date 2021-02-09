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События Вчера, 21:5049
Австрийский инфекционист сравнил "Спутник V" с автоматом Калашникова
Российская вакцина "Спутник V" надежна как автомат Калашникова, заявил ведущий австрийский инфекционист Флориан Тальхаммер в интервью изданию Kronen Zeitung.
"Спутник V" — как автомат Калашникова, русский пистолет-пулемет: простой, надежный и эффективный", — сказал он.
Тальхаммер указал, что "многообещающие данные" о российской вакцине были опубликованы в авторитетном медицинском журнале.
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, препарат разработали специалисты Научно-исследовательского центра имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие высокую эффективность (91,6 процента) и безопасность препарата.
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Теги: news, новости, Украина, спутник5, 7dniv, 7dnivinfo  
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