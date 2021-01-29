В Швейцарии не исключают отмену закупки вакцины AstraZeneca

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии не исключает, что страна может выйти из контракта по закупке вакцины AstraZeneca от коронавируса, сообщает газета NZZ am Sonntag со ссылкой на вице-директора офиса Нору Крониг.

Данное заявление было сделано на фоне недавней публикации примерного плана поставок вакцин от коронавируса. Как отмечает газета, план не включает вакцину от AstraZeneca. При этом в план включены вакцины Novavax и Curevac, которые пока не подали заявку на регистрацию в стране.

Как заявила Крониг, на данный момент вариант с выходом из контракта не рассматривается, однако такая возможность есть, если вакцина не будет одобрена в стране.