COVAX изменил дату доставки вакцины Pfizer в Украину

Вакцина против COVID-19 американской компании Pfizer прибудет в Украину в начале марта.
Поставки будут осуществляться по глобальному механизму COVAX.
Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"По инициативе COVAX мы получаем Pfizer. Это должно было произойти в конце февраля, но программа изменила дату доставки, и ожидаем сейчас в начале марта", - сказал он.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 117 тысяч доз вакцины Pfizer будут доставлены в Украину в конце февраля.
Кроме того, Украина завершила переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. В страну поступит 15 млн доз.