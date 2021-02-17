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События Сегодня, 13:1041
Волна коронавируса от Прикарпатья идет в другие регионы

В Украине под конец февраля произошла вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области.

Власти прогнозируют, что через несколько дней ситуация стабилизируется, но может ухудшиться в других регионах.

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, COVID-статистика ухудшается в Черновцах и Закарпаской области.

"Надеемся, что мы собъем эту волну (коронавируса, - ред.) в Ивано-Франковской области. В других областях также. Мы готовимся сейчас. Мы видим, что в Черновцах сейчас готовится подъем (случаев, - ред.), в Закарпатской области", - заявил он.

Ранее в Черновицкой ОГА заявили, что в больницах области находятся 1029 пациентов, которые имеют подтвержденный диагноз COVID-19 или подозрение на него. Это наибольшее количество с начала пандемии.

За минувшие сутки в Черновицкой области обнаружили 259 новых случаев коронавируса, а в Закарпатской области - 233 случая.

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