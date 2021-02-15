 

«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов

События Сегодня, 13:1635
«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов

В Киево-Печерскую лавру приехали представители общин захваченных храмов Украинской Православной Церкви со всей страны.

В Киево-Печерской лавры начался съезд представителей общин захваченных храмов Украинской Православной Церкви, а также верующих, которые противостоят попыткам рейдерства со стороны ПЦУ и УГКЦ. Эту встречу организаторы назвали «Верные», передает корреспондент СПЖ.

В Киев приехали около 350 представителей общин из сел: Новостав, Рачин, Печихвосты, Судобичи, Угринов, Ходосы, Мятин, Бутин, Повча, Бадевка, Новоселки, Мильча, Башуки, Малые Дмитровичи, Катериновка, Пилипец, Константиновка, Птичья, Грибовица, Колодянка, Красноселье, Колосовая, Кулибы, Куты, Богородчаны, Винница, Стрижавка, Боянчук, Несвич, Гнездычне, Поховка, Катюжины, Кинаховка, Дмитриевка, Старый Гвоздец, Коломыя, Оленивка, Белогородка, Рудое, Ростоки, Ничеговка, Мизовое, Садов, Берестечко, Жидичин, Розваж, Пятигоры, Ясиня, Кульчин, Беличи, Трибуховцы, Нуйно, Михальча, Буща, Курозваны, Скобелка, Новая Мощаница, Бохоники, Берестье, Клепачев, Ковпыта, Бережница, Селец, Мнишин, Мирное, Полесское, Михайловцы, Погребы, Заволока, Боблы, Гринява, Тетильковцы, Будятичи, Деловое, Пробойновка, Пужайково, Ворсовка, Доросыни, Андрияшевка, Задубровка, Круты, Пилиповичи, Левков, Звинячье, Лобачевка, Чумаки, Рясники, Залухов, Охновка, Боровая, Девички, Киев, Николаев, Рынгач, Пеньковка, Ощев, Махновка, Чудница, Урвенна, Веселое, Радошин, Кропивницкий, Сингуры, Васлововцы, Порадовка, Гардышевка, Задубровка, Шепель, Четвертиновка, Ркаов Лес, Трибуховцы, Байковцы, Бирки, Бережонка, Кроливное, Стадники, Нигин, Калиновка, Траща, Барановка, Украинка, Дроздов, Велики Курень, Иванков, Камень-Каширский, Товтры, Вапнярка, Малинск, Доротище, Сусваль, Золочев, Лука-Мелешковська, Прислоп.

«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов

12:30 Выступление общины УПЦ из Оленовки. Настоятеля прихода иерей Александра Гладыша рассказал, как происходил захват их храма, как верующие всего района стояли под облрадой с требованием вернуть православным храм, а чиновник уже сделал перерегистрацию. Священник сказал, что прихожане решили не воевать за храм, а действовать по-христиански, уйти от конфликта и строить новый храм.

«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов

12:20 Выступление пономаря захваченного Винницкого кафедрального собора УПЦ Ростислава Заграничного. Он рассказал о том, как происходил захват собора 15-16 декабря 2018 года. По словам Ростислава, в день захвата в соборе появилось множество крепких мужчин, которые не молились, не крестились, а просто стояли и молча наблюдали. Именно они стали движущей силой «перехода» в ПЦУ. Также Ростислав сообщил, что незадолго до предательства митрополит Симеон распорядился принимать записки с именами инославных, а накануне захвата храм посещал Драбинко с представителями местной власти.

«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов

12:12 Выступление настоятеля общины в Катериновке о. Сергей Гладун. Священник рассказал, как планировался и реализовывался захват в Катериновке. Киевский патриархат и «Правый сектор» действовали сообща. При захвате напор был настолько мощным, что телами верующих выломали забор, когда их забивали дубинками бойцы батальона «Тернополь». О. Сергий утверждает, что главные инициаторы захвата уже умерли, многие совсем молодыми.

«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов

12:00 Выступление общины из села Птичья. Верующие утверждают, что власть не слышит общину, несмотря на выигранные суды. Община просит власть просто не мешать и выполнять судебные решения. Несмотря на затяжной конфликт, и тяжелые условия для богослужений, общину УПЦ не покинул ни один человек.

«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов

11:50 Выступления представителей общины Задубровки Черновицко-Буковинской епархии, которые третий год совершают молитвенное стояние в своем храме. Верующие говорят, что община в Задубровке укрепилась и стала дружнее, несмотря на продолжающиеся провокации. Община предлагала помочь финансами со строительством храма ПЦУ, но те отказываются. За время «молитвы на улице» общины ПЦУ, не было отслужено ни одной Литургии.

«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов

11:40 Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов рассказал о статистке захватов храмов и методах противодействия рейдерству. Священник сказал, что в каждом подобном случае необходимо обязательно обращаться в полицию, чтобы зафиксировать обращение о правонарушении.

«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов

11:30 Митрополит Антоний зачитал участникам съезда приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Предстоятель выражает пострадавшим общинам свою отеческую поддержку.

11:00 В Трапезном храме Киево-Печерской лавры начался молебен. Его возглавил управделами УПЦ митрополит Антоний.

«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов

Источник

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, съезд, верующие, Лавра, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Украина заявила о невозможности исполнять Минские соглашения
Украина заявила о невозможности исполнять Минские соглашения
15-фев-2021, 21:04
«Ешьте богатых»: в TikTok новый тренд — блогеры предлагают отписываться от знаменитостей
«Ешьте богатых»: в TikTok новый тренд — блогеры предлагают отписываться от знаменитостей
9-фев-2021, 13:54
В ЕС дали возможность для регистрации российской вакцины
В ЕС дали возможность для регистрации российской вакцины
9-фев-2021, 09:12
Доигрались: Китай вводит масштабные санкции против Украины
Доигрались: Китай вводит масштабные санкции против Украины
7-фев-2021, 08:42
Витренко, в случае избрания его вице-премьером, заменит российское ядерное топливо американским
Витренко, в случае избрания его вице-премьером, заменит российское ядерное топливо американским
4-фев-2021, 17:47

Последние новости

13:26
События
Словацкий премьер торопит своё правительство закупить вакцину «Спутник V» пока она не распродана
13:23
События
В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
13:21
События
Польша и Украина умоляют Байдена остановить газопровод «Северный поток - 2»
13:19
События
В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать "этноматематику" - Fox News
13:16
События
«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов
13:10
События
Волна коронавируса от Прикарпатья идет в другие регионы
13:08
События
Блогер Анатолий Шарий не явился на допрос в Службу безопасности Украины
13:07
События
COVAX изменил дату доставки вакцины Pfizer в Украину
13:06
События
COVID-вспышку на Прикарпатье объяснили у Зеленского
12:59
События
В Украине планируют за три года отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия
12:58
События
Вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского зафиксировали на одном фото с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым
11:05
Политика
Для своих. Отдаст ли Зеленский Западу контроль над судебной системой и чья власть сейчас в КСУ
10:16
События
Число жертв коронавируса нового типа в США пересекло отметку в 500 тысяч
10:15
События
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона в вопросе реагирования на кибератаки России готовы применить не только механизм санкций
10:08
События
Пассажирский самолет ВВС страны разбился в Мексике
10:06
События
Приостановить полеты самолетов 777 после ЧП в США рекомендует Boeing
10:04
События
Минздрав заявил что вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину
10:00
События
В Израиле произошло экологическое бедствие
09:57
События
"Красную зону" карантина ввели на Прикарпатье
09:55
События
Новые санкции против России в преддверии встречи по Навальному анонсировали в ЕС

Новости ТОП-7

"Зеленский был у нас дома". Почему ввели санкции против Оксаны Марченко и что о ней известно12175
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 февраля 20214101
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 февраля 20211728
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 февраля 20211298
«Мы недооценили Спутник V». Что зарубежные СМИ пишут о российской вакцине593
C завтрашнего дня погода в Украине наладится566
Министры иностранных дел Европейского Союза завтра обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному551

Досуг

Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Если трейдер открывает сделку, а затем завершает её в рамках того же дня, считается, что он торгует по системе дейтрейдинга.
Вчера, 19:33134
Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Для многих людей огород – это не просто участок для выращивания культур, но также любимая локация, где можно активно провести свободное время, так сказать, с пользой. 
Вчера, 14:48165
Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров
Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров
Суши в Днепре Топ-5 выглядит так: “Суши Мастер”, “ЯпонаХата”, “Суши бар FooGoo”, “Sushi place Red fish”, “MAFIA”.
Вчера, 09:44163
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
Известно, что энергетические потребности частных домостроений могут быть различными. Многое зависит от уровня его оснащенности электрооборудованием и целого ряда других факторов.
19-фев-2021, 13:54261
Качественная стоматология как способ сохранения белоснежной улыбки
Качественная стоматология как способ сохранения белоснежной улыбки
Здоровье ротовой полости во многом зависит от своевременного выполнения гигиенических процедур. Большое значение также имеет правильное питание и систематическое посещение кабинета стоматолога.
19-фев-2021, 12:32251
На что обращать внимание при выборе манежа для ребенка
На что обращать внимание при выборе манежа для ребенка
Манеж – один из необходимых атрибутов для игр и сна маленького непоседы. Из-за широкого разнообразия моделей, которые можно посмотреть на сайте https://chicco.com.ua/dom-i-ulica/krovatki-i-manezhi.html, осложняется и сам выбор изделия.
19-фев-2021, 09:48231

События

Словацкий премьер торопит своё правительство закупить вакцину «Спутник V» пока она не распродана
Словацкий премьер торопит своё правительство закупить вакцину «Спутник V» пока она не распродана
Премьер-министр Словакии Игор Матович поторопил правительство страны с покупкой вакцины от коронавируса «Спутник V».
Сегодня, 13:2637
В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал водную блокаду Крыма, устроенную Украиной, средневековым методом осады.
Сегодня, 13:2334
Польша и Украина умоляют Байдена остановить газопровод «Северный поток - 2»
Польша и Украина умоляют Байдена остановить газопровод «Северный поток - 2»
Польша и Украина попросили Байдена «положить конец» «Северному потоку-2».
Сегодня, 13:2138
В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать "этноматематику" - Fox News
В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать "этноматематику" - Fox News
Власти американского штата Орегон заявили, что в традиционном курсе математики прослеживаются "идеи превосходства белой расы".
Сегодня, 13:1938
«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов
«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов
В Киево-Печерскую лавру приехали представители общин захваченных храмов Украинской Православной Церкви со всей страны.
Сегодня, 13:1638
Волна коронавируса от Прикарпатья идет в другие регионы
Волна коронавируса от Прикарпатья идет в другие регионы
В Украине под конец февраля произошла вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области.
Сегодня, 13:1043
7 Днів