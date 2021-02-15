«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов

В Киево-Печерской лавры начался съезд представителей общин захваченных храмов Украинской Православной Церкви, а также верующих, которые противостоят попыткам рейдерства со стороны ПЦУ и УГКЦ. Эту встречу организаторы назвали «Верные», передает корреспондент СПЖ.

В Киев приехали около 350 представителей общин из сел: Новостав, Рачин, Печихвосты, Судобичи, Угринов, Ходосы, Мятин, Бутин, Повча, Бадевка, Новоселки, Мильча, Башуки, Малые Дмитровичи, Катериновка, Пилипец, Константиновка, Птичья, Грибовица, Колодянка, Красноселье, Колосовая, Кулибы, Куты, Богородчаны, Винница, Стрижавка, Боянчук, Несвич, Гнездычне, Поховка, Катюжины, Кинаховка, Дмитриевка, Старый Гвоздец, Коломыя, Оленивка, Белогородка, Рудое, Ростоки, Ничеговка, Мизовое, Садов, Берестечко, Жидичин, Розваж, Пятигоры, Ясиня, Кульчин, Беличи, Трибуховцы, Нуйно, Михальча, Буща, Курозваны, Скобелка, Новая Мощаница, Бохоники, Берестье, Клепачев, Ковпыта, Бережница, Селец, Мнишин, Мирное, Полесское, Михайловцы, Погребы, Заволока, Боблы, Гринява, Тетильковцы, Будятичи, Деловое, Пробойновка, Пужайково, Ворсовка, Доросыни, Андрияшевка, Задубровка, Круты, Пилиповичи, Левков, Звинячье, Лобачевка, Чумаки, Рясники, Залухов, Охновка, Боровая, Девички, Киев, Николаев, Рынгач, Пеньковка, Ощев, Махновка, Чудница, Урвенна, Веселое, Радошин, Кропивницкий, Сингуры, Васлововцы, Порадовка, Гардышевка, Задубровка, Шепель, Четвертиновка, Ркаов Лес, Трибуховцы, Байковцы, Бирки, Бережонка, Кроливное, Стадники, Нигин, Калиновка, Траща, Барановка, Украинка, Дроздов, Велики Курень, Иванков, Камень-Каширский, Товтры, Вапнярка, Малинск, Доротище, Сусваль, Золочев, Лука-Мелешковська, Прислоп.

12:30 Выступление общины УПЦ из Оленовки. Настоятеля прихода иерей Александра Гладыша рассказал, как происходил захват их храма, как верующие всего района стояли под облрадой с требованием вернуть православным храм, а чиновник уже сделал перерегистрацию. Священник сказал, что прихожане решили не воевать за храм, а действовать по-христиански, уйти от конфликта и строить новый храм.

12:20 Выступление пономаря захваченного Винницкого кафедрального собора УПЦ Ростислава Заграничного. Он рассказал о том, как происходил захват собора 15-16 декабря 2018 года. По словам Ростислава, в день захвата в соборе появилось множество крепких мужчин, которые не молились, не крестились, а просто стояли и молча наблюдали. Именно они стали движущей силой «перехода» в ПЦУ. Также Ростислав сообщил, что незадолго до предательства митрополит Симеон распорядился принимать записки с именами инославных, а накануне захвата храм посещал Драбинко с представителями местной власти.

12:12 Выступление настоятеля общины в Катериновке о. Сергей Гладун. Священник рассказал, как планировался и реализовывался захват в Катериновке. Киевский патриархат и «Правый сектор» действовали сообща. При захвате напор был настолько мощным, что телами верующих выломали забор, когда их забивали дубинками бойцы батальона «Тернополь». О. Сергий утверждает, что главные инициаторы захвата уже умерли, многие совсем молодыми.

12:00 Выступление общины из села Птичья. Верующие утверждают, что власть не слышит общину, несмотря на выигранные суды. Община просит власть просто не мешать и выполнять судебные решения. Несмотря на затяжной конфликт, и тяжелые условия для богослужений, общину УПЦ не покинул ни один человек.

11:50 Выступления представителей общины Задубровки Черновицко-Буковинской епархии, которые третий год совершают молитвенное стояние в своем храме. Верующие говорят, что община в Задубровке укрепилась и стала дружнее, несмотря на продолжающиеся провокации. Община предлагала помочь финансами со строительством храма ПЦУ, но те отказываются. За время «молитвы на улице» общины ПЦУ, не было отслужено ни одной Литургии.

11:40 Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов рассказал о статистке захватов храмов и методах противодействия рейдерству. Священник сказал, что в каждом подобном случае необходимо обязательно обращаться в полицию, чтобы зафиксировать обращение о правонарушении.

11:30 Митрополит Антоний зачитал участникам съезда приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Предстоятель выражает пострадавшим общинам свою отеческую поддержку.

11:00 В Трапезном храме Киево-Печерской лавры начался молебен. Его возглавил управделами УПЦ митрополит Антоний.

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