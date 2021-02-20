В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать "этноматематику" - Fox News

Власти американского штата Орегон заявили, что в традиционном курсе математики прослеживаются "идеи превосходства белой расы".

По их мнению, объективность этой науки и сосредоточенность на правильном ответе - это расизм. Поэтому вместо алгебры там хотят ввести новый курс "этноматематики".

Об этом сообщает Fox News.

В Орегонском департаменте образования побуждают преподавателей записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики.

Как учит этот курс, сосредоточенность на поиске правильного решения математических примеров - это проявление "идеи превосходства белой расы".

"Объективность теперь считается расизмом. Это часть проблемы. Если есть правильные и неправильные ответы, это уже расизм. Но есть также ряд дополнительных проблем со всей этой программой. Первая - это идея о том, что учителя поддерживают расизм в классе, потому что они расисты, они не видят собственной предвзятости и не могут контролировать проявлений собственного расизма. Другая проблема - это идея о том, что математика - белая дисциплина. Фундаментальная абсурдность этого очевидна любому, кто хоть немного изучил вопрос. И третье - это так называемый "мягкий шовинизм заниженных ожиданий". Людям говорят, что небелые студенты не могут соответствовать заданным стандартам, так что стандарты надо менять", - заявила редактор Post Millenial Либби Эммонс.

По ее словам, дети понимают, когда с ними ведут себя угодливо.

"Они понимают, когда их гладят по головке и говорят им, что они молодцы, при этом что они сами знают, что не справляются. Мы также знаем, что дети преуспевают, когда с них спрашивают. Любой родитель вам это скажет! Когда от ребенка ожидают соответствия какому-то уровню ответственности, дети могут делать успехи. Им это нужно! Им нужна возможность позаботиться о себе и быть на уровне. Каждый ребенок это знает! И когда мы ведем себя с ними так, будто они идиоты, как будто для изучения математики им необходимы уроки интерпретативного танца, дети видят нас насквозь! Не знаю, кто здесь одурачен", - отметила редактор.

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