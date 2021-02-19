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События Сегодня, 13:2133
Польша и Украина умоляют Байдена остановить газопровод «Северный поток - 2»

Польша и Украина обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой «положить конец» газопроводу «Северный поток-2».

С таким заявлением выступили министры иностранных дел двух стран Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает Politico.

«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта», — говорится в тексте.

Министры также заявили, что Москва использует «одно из самых мощных орудий — зависимость соседей от энергоснабжения». Они указали на то, что Россия «находится в опасной близости к завершению строительства» «Северного потока-2», так как ей «позволили зайти слишком далеко» в этом вопреки предупреждениям Польши и Украины.

Ранее была раскрыта дилемма Байдена в отношении «Северного потока-2». Так, глава Белого дома хотел бы укрепить сотрудничество с Германией, однако сближению двух стран мешают разные позиции по строительству газопровода.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.

Газопровод должны были сдать еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия между тем обещает достроить объект. В «Газпроме» не приводят точных сроков, потому что они зависят от многих факторов, включая погодные.

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