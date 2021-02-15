Украинский вице-премьер объяснил появление на фото рядом с Кадыровым

Украинский вице-премьер Олег Уруский ответил на критику от своего начальника Дениса Шмыгаля, почему его сфотографировали рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По мнению главы украинского правительства, для политиков из Киева неприемлемы контакты с представителями руководства России. Но, по словам Уруского, он попал в объектив рядом с Кадыровым случайно, якобы просто шёл мимо.