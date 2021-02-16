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События Сегодня, 17:1932
В "Борисполе" проходит спецоперация по делу ПриватБанка

В международном аэропорту "Борисполь" совершил посадку самолет, который вылетел из Днепра.

Правоохранители проводят спецоперацию, которая может быть связана с делом "ПриватБанка".

Об этом сообщили источники РБК-Украина в Государственной авиационной службе.

По словам собеседника, проходит секретная операция правоохранительных органов Украины, которая может быть связана с делом "ПриватБанка". Он также отметил, что люди, которые летели на этом борту, на выходят из самолета.

По данным источников, опрошенных РБК-Украина, на борту мог находиться бывший первый заместитель главы правления "ПриватБанка". В частности, до национализации банка такую должность занимали Олег Гороховский и Владимир Яценко.

Еще один собеседник издания подтвердил, что на борту находится бывший первый зампред правления банка Владимир Яценко.

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