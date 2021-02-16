Бывшему замглавы правления согласовали подозрение по делу ПриватБанка

В международном аэропорту "Борисполь" экстренно сел самолет, на борту которого находился бывший заместитель главы правления ПриватБанка.
Генеральный прокурор согласовала сообщение ему о подозрении в совершении преступления.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Его подозревают по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
В НАБУ сообщили, что экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Его самолет экстренно посадили в аэропорту Борисполь, где начато проведение неотложных следственных действий.