Что известно о спецоперации в "Борисполе"

В частности , в Международном аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором летел один из бывших его топ-менеджеров.

Что случилось

Источники РБК-Украина в Государственной авиационной службе сообщили, что самолет летел из Днепра, а в "Борисполе" его посадили в связи со спецоперацией, которая возможно связана с делом "ПриватБанка". Люди, которые летели на этом борту, не выходили из самолета.

Один из собеседников РБК-Украина рассказал, что на борту находится бывший первый зампред правления банка Владимир Яценко.

Кто такой Владимир Яценко

Согласно данным аналитической системы YouControl, Владимир Яценко является совладельцем компании "Финтех Бенд" - разработчика украинского онлайн-банка Monobank.

В компании отказались прокомментировать РБК-Украина возможное задержание совладельца, пообещав предоставить всю информацию позже в социальных сетях.

Во время работы в "ПриватБанке" до его национализации отвечал за корпоративный VIP-бизнес.

Бывшему топ-менеджеру "ПриватБанка" согласовали подозрение

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, бывшему замглавы правления банка согласовали подозрение. Ему инкриминируют присвоение и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением. Подозрение согласовала генпрокурор Ирина Венедиктова.

При этом в НАБУ не называют имя задержанного.