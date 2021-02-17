Еще ряд ограничений "красной" зоны введут завтра в Ивано-Франковской области

Завтра, 23 февраля, планируется заседание государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно ситуации с COVID-19 в Ивано-Франковской области.
На нем планируется введение новых ограничений карантина.
Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.
"Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мероприятий, которые соответствуют красному уровню карантина", - сказал Шмыгаль.
Напомним, в Украине с этой недели начал действовать адаптивный карантина. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области введена сразу "красная" зона карантина. Подробнее о ситуации с COVID в Ивано-Франковской области - в материале РБК-Украина.