 

Прибытие первой партии вакцины от коронавируса в Украину ожидается утром 23 февраля

События Сегодня, 17:4889
Прибытие первой партии вакцины от коронавируса в Украину ожидается утром 23 февраля

В аэропорт "Борисполь" будут доставлены 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Также в ближайшие недели поступят препараты еще двух производителей.

Что известно о сроках поставки COVID-вакцин - в материале РБК-Украина.

AstraZeneca - на пути в Украину

Завтра в 10 утра в Украину прилетят первые вакцины из Индии. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минздраве.

В Офисе президента также заявили, что ожидают прибытия препарата AstraZeneca утром 23 февраля. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что вакцина находится в самолете, но из-за логистических проблем первая партия следует не напрямую в Украину. При этом разрабатывается вариант ускорения доставки, и последующие партии будут поставляться каждые 10 дней.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов вылетел в Индию, чтобы проконтролировать отгрузку вакцины. Он пообещал доставку в ближайшие дни и рассказал о маршруте следования первой партии.

Так, препарат с завода-изготовителя в городе Пуне доставили в Мумбаи, затем грузовым самолетом - в Стамбул, и уже из Турции - рейс в Украину.

Стоит отметить, что вакцина разработчика AstraZeneca выпускается по лицензии в Индии на мощностях Serum Institute под названием CoviShield. Она была переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.

Pfizer прибудет в марте

Поставка вакцины американского производителя Pfizer-BioNTech в рамках COVAX задерживается. Препарат поступит в Украину только в следующем месяце.

Программа COVAX изменила планируемые ранее сроки поставки с конца февраля на начало марта 2021. Ожидается партия из 117 тысяч доз Pfizer.

Sinovac - на регистрации в Минздраве

Как заявили в Министерстве здравоохранения, вакцина Sinovac будет в Украине на протяжении марта. Китайская компания подала заявку на регистрацию своей COVID-вакцины для экстренного применения в Украине 11 февраля.

Напомним, Минздрав заключил договор на поставку 1,9 миллионов доз CoronaVac от производителя Sinovac. Согласно его условиям, вакцина должна поступить в Украину в течение 30 дней после ее регистрации в Китае, и с доказанной эффективностью не менее 70%. Препарат прошел регистрацию в Китае 6 февраля.

NovaVax начнет поставки в Украину в июле

В Минздрав достиг договоренности на увеличение объемов поставки американской вакцины NovaVax до 15 миллионов доз. Максим Степанов сообщил, что Украина получит дополнительно еще 5 миллионов доз препарата, однако для этого еще необходимо подписать договор. Начало поставок NovaVax планируется на июль 2021.

Кто первым получит вакцину

После прибытия вакцины в Украину в тот же день ее получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев. Ее одновременно будут развозить на областные склады 11 машин. В остальные регионы препарат доставят на следующий день.

После распределения вакцины стартует кампания по иммунизации. Первые прививки получат медработники. Вакцинация в Украине будет бесплатной, но пройдет поэтапно для разных категорий населения, в соответствии с календарным планом.

Напомним, Украина должна получить вакцины от коронавируса компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax, подробно о препаратах - в материале РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что процесс регистрации для применения в Украине проходят вакцины трех производителей, в частности, Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вакцина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

COVAX изменил дату доставки вакцины Pfizer в Украину
COVAX изменил дату доставки вакцины Pfizer в Украину
Сегодня, 13:07
Минздрав заявил что вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину
Минздрав заявил что вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину
Сегодня, 10:04
Сроки поставки в Украину китайской вакцины Sinovac назвали в Минздраве
Сроки поставки в Украину китайской вакцины Sinovac назвали в Минздраве
13-фев-2021, 10:05
Ляшко заявил что вакцина AstraZeneca может прибыть в Украину первой
Ляшко заявил что вакцина AstraZeneca может прибыть в Украину первой
12-фев-2021, 09:41
Более 100 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале получит Украина
Более 100 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале получит Украина
30-янв-2021, 14:32

Последние новости

20:26
События
В марте Украина проиндексирует пенсии
19:55
События
Украина и Европейский союз не подпишут соглашение об открытом авиапространстве в начале марта, как планировалось ранее
19:23
События
По состоянию на вечер 22 февраля Киев сковали пробки
17:55
События
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины
17:48
События
Прибытие первой партии вакцины от коронавируса в Украину ожидается утром 23 февраля
17:46
События
Фигурант по делу ПриватБанка хотел сбежать в Австрию, был "слив" информации
17:38
События
О новом механизме атак российских хакеров заявили в СНБО
17:31
События
По делу "ПриватБанка" подписали подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам
17:29
События
Еще ряд ограничений "красной" зоны введут завтра в Ивано-Франковской области
17:28
События
На скандальное фото Уруского с Кадыровым отреагировали у Зеленского
17:25
События
Что известно о спецоперации в "Борисполе"
17:22
События
Бывшему замглавы правления согласовали подозрение по делу ПриватБанка
17:19
События
В "Борисполе" проходит спецоперация по делу ПриватБанка
16:46
События
Украинский вице-премьер объяснил появление на фото рядом с Кадыровым
13:26
События
Словацкий премьер торопит своё правительство закупить вакцину «Спутник V» пока она не распродана
13:23
События
В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
13:21
События
Польша и Украина умоляют Байдена остановить газопровод «Северный поток - 2»
13:19
События
В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать "этноматематику" - Fox News
13:16
События
«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов
13:10
События
Волна коронавируса от Прикарпатья идет в другие регионы

Новости ТОП-7

"Зеленский был у нас дома". Почему ввели санкции против Оксаны Марченко и что о ней известно12986
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 февраля 20214326
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 февраля 20213131
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 февраля 20211346
«Мы недооценили Спутник V». Что зарубежные СМИ пишут о российской вакцине953
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины624
C завтрашнего дня погода в Украине наладится595

Досуг

Как поступить в университет своей мечты?
Как поступить в университет своей мечты?
Приемная комиссия предельно внимательно изучает все данные об абитуриентах: школьный аттестат, баллы по ВНО, результаты вступительных экзаменов.
Сегодня, 19:1653
Разбил дисплей смартфона: что делать?
Разбил дисплей смартфона: что делать?
«Нужно купить новый девайс!» - наверное, самая первая мысль, которая может посетить голову человека, случайно уронившего телефон, что стало причиной повреждения тачскрина. 
Сегодня, 19:1279
Мебель из Италии от лучших производителей
Мебель из Италии от лучших производителей
Качественная итальянская мебель от STS.ua: в чем преимущества.
Сегодня, 17:3973
Как быть на высоте: советы для достижения своих целей
Как быть на высоте: советы для достижения своих целей
Большинство ошибок на пути к успеху люди делают из-за отсутствия четкой цели. Они просто не знают, чего хотят.
Сегодня, 14:17101
Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Если трейдер открывает сделку, а затем завершает её в рамках того же дня, считается, что он торгует по системе дейтрейдинга.
Вчера, 19:33161
Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Для многих людей огород – это не просто участок для выращивания культур, но также любимая локация, где можно активно провести свободное время, так сказать, с пользой. 
Вчера, 14:48194

События

В марте Украина проиндексирует пенсии
В марте Украина проиндексирует пенсии
Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсии в марте 2021 года.
Сегодня, 20:2662
Украина и Европейский союз не подпишут соглашение об открытом авиапространстве в начале марта, как планировалось ранее
Украина и Европейский союз не подпишут соглашение об открытом авиапространстве в начале марта, как планировалось ранее
Причина в том, что документ требует дополнительного технического согласования.
Сегодня, 19:5563
По состоянию на вечер 22 февраля Киев сковали пробки
По состоянию на вечер 22 февраля Киев сковали пробки
Традиционно для этого времени транспорт почти остановился в центральной части и на главных магистралях.
Сегодня, 19:2367
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой прокомментировал скандал, разразившийся на Украине вокруг вице-премьера Олега Уруского.
Сегодня, 17:55624
Прибытие первой партии вакцины от коронавируса в Украину ожидается утром 23 февраля
Прибытие первой партии вакцины от коронавируса в Украину ожидается утром 23 февраля
В аэропорт "Борисполь" будут доставлены 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Также в ближайшие недели поступят препараты еще двух производителей.
Сегодня, 17:4899
Фигурант по делу ПриватБанка хотел сбежать в Австрию, был "слив" информации
Фигурант по делу ПриватБанка хотел сбежать в Австрию, был "слив" информации
Фигурант дела "ПриватБанка" пытался сбежать в Австрию после "слива" информации из Офиса генерального прокурора.
Сегодня, 17:4686
7 Днів