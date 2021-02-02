Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой прокомментировал скандал, разразившийся на Украине вокруг вице-премьера Олега Уруского. Глава правительства потребовал от подчинённого объяснений по поводу его "совместного снимка" с Кадыровым.

"В выставочном павильоне IDEX 2021 в Абу-Даби ко мне подошёл незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский", — пошутил по этому поводу Кадыров в своём телеграм-канале.

Глава Чечни признался, что очень удивился, узнав о разразившемся на Украине скандале. Он добавил, что вся эта ситуация "высосана из пальца и не стоит выеденного яйца". Призвал раздувших этот скандал не заниматься ерундой.