 

Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины

События Сегодня, 17:55624
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой прокомментировал скандал, разразившийся на Украине вокруг вице-премьера Олега Уруского. Глава правительства потребовал от подчинённого объяснений по поводу его "совместного снимка" с Кадыровым.

"В выставочном павильоне IDEX 2021 в Абу-Даби ко мне подошёл незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский", — пошутил по этому поводу Кадыров в своём телеграм-канале.

Глава Чечни признался, что очень удивился, узнав о разразившемся на Украине скандале. Он добавил, что вся эта ситуация "высосана из пальца и не стоит выеденного яйца". Призвал раздувших этот скандал не заниматься ерундой.

"До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и тем более пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым", — добавил Кадыров.

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Теги: news, новости, Украина, Кадыров, Уруский, 7dniv, 7dnivinfo  
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