По состоянию на вечер 22 февраля Киев сковали пробки

Традиционно для этого времени транспорт почти остановился в центральной части и на главных магистралях.

На правобережной части в пробке стоит Окружная дорога от Одесской площади до Южной Борщаговки, на несколько километров затор растянулся на Голосеевском проспекте, проспекте Лобановского и Столичном шоссе.

Также движение транспорта затруднено на проспекте Победы в сторону выезда из Киева, улице Борщаговской, Гетьмана и Чоколовском бульваре. В центральной части все остановилось в районе Бессарабской и Европейской площадей.

В направлении левого берега в пробке стоит проспект Бандеры и Северный мост. На самой левобережной части движение затруднено по Броварскому проспекту в районе станции метро "Черниговская" и по дорогам возле Дарницкой площади.