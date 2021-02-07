 

Украина и Европейский союз не подпишут соглашение об открытом авиапространстве в начале марта, как планировалось ранее

События Сегодня, 19:5544
Украина и Европейский союз не подпишут соглашение об открытом авиапространстве в начале марта, как планировалось ранее

Причина в том, что документ требует дополнительного технического согласования.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Прямой".

По словам министра, в документе, подготовленном еще в 2013 году, есть ссылка на документы Еврокомиссии, которые уже не существуют, поэтому это нужно исправить.

"Нет, еще нельзя (ожидать подписания в начале марта - ред.). Это совершенно абсурдная история о юристах Европейской комиссии... В последний момент оказалось, что этот договор так давно, с 2013 года, лежал и ждал подписания, что там в тексте зашиты ссылки на документы Европейской комиссии, директивы, которые уже не существуют. Они не могут подписывать то, что не существует. А просто так удалить - это изменение текста", - пояснил он.

Как отметил Кулеба, в Европейском союзе пообещали, что соглашение об открытом авиапространстве обязательного подпишут.

"Вот это именно то, что сказали в Европейском союзе: "Извините, как-то неудобно получилось, но мы обязательно подпишем". Я уже махнул на них рукой, говорю: "Ладно, давайте уже, потому что это уже просто смешно", - рассказал министр.

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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, ЕС, Открытое, авиапространство, 7dniv, 7dnivinfo  
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