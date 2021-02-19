В марте Украина проиндексирует пенсии

Повышенные выплаты будут получать около 8 млн украинцев.

Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсии в марте 2021 года.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале .

Сообщается, что с 1 марта проведут индексацию пенсий на 11%. Ожидается, что повышенные пенсии будут получать 8 млн человек.

В среднем пенсии повысятся на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен.

Повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2 200 гривен тем, кто имеет длительный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.