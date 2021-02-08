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События Сегодня, 22:1555
Вместе противостоять России и Китаю договорились Евросоюз и США

Министры иностранных дел Евросоюза сегодня договорились с госсекретарем США о координации усилий для противодействия России и Китаю.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что это был "насыщенный разговор".

Об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе.

"Это была очень насыщенная беседа. Мы подтвердили свои намерения вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие России и Китаю", - сказал Боррель.

Кроме того, ЕС и США договорились об обеспечении их мирового лидерства в борьбе с пандемией коронавируса, экономическом восстановлении и продвижении демократии в мире, которая "сегодня находится под ударом".

"Демократия сегодня находится под ударом, поэтому США и Евросоюз должны доказать всему миру, что это лучшая система. Мы должны гарантировать, что США и ЕС обеспечат себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении, распространении в мире демократии и прав человека", - подчеркнул дипломат.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, США, Китай, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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