Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства в Шевченковском районе Харькова

Подозреваемого обнаружили и задержали за пределами Харькова. В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. По санкции статьи ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Напомним, информация о стрельбе на переулке Отакара Яроша поступила в полицию 22 февраля. В результате стрельбы погиб мужчина.