Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух членов военной хунты Мьянмы

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов заявило, что этот шаг был нацелен на генерала Маунг Маунг Кьяу, который является главнокомандующим ВВС, и генерал-лейтенанта Мо Мьинт Тун, бывшего начальника штаба армии и командующего одной из спецопераций вооруженных сил. бюро, которые контролируют операции из столицы Нейпьидо.

"Военные должны изменить свои действия и срочно восстановить демократически избранное правительство, иначе министерство финансов без колебаний предпримет дальнейшие действия", - говорится в заявлении министерства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен повторил угрозу.

"Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия против тех, кто совершает насилие и подавляет волю народа", - говорится в заявлении Блинкена.