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События Сегодня, 09:2666
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух членов военной хунты Мьянмы

Также США пригрозили дальнейшими действиями из-за государственного переворота.

Об этом пишет Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов заявило, что этот шаг был нацелен на генерала Маунг Маунг Кьяу, который является главнокомандующим ВВС, и генерал-лейтенанта Мо Мьинт Тун, бывшего начальника штаба армии и командующего одной из спецопераций вооруженных сил. бюро, которые контролируют операции из столицы Нейпьидо.

"Военные должны изменить свои действия и срочно восстановить демократически избранное правительство, иначе министерство финансов без колебаний предпримет дальнейшие действия", - говорится в заявлении министерства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен повторил угрозу.

"Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия против тех, кто совершает насилие и подавляет волю народа", - говорится в заявлении Блинкена.

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