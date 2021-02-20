Сегодня Рада проведет внеочередное заседание

Депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе, который ранее ветировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, из-за вето закона выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой, потому что и.о. главы Минэнерго не может подписать необходимые документы.

Народные депутаты рассмотрят законопроект для восстановления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.

Напомним, Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон с собственными предложениями.

По его словам, положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.