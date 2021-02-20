Сегодня Рада проведет внеочередное заседание

Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины.
Депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе, который ранее ветировал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба Рады.
Народные депутаты рассмотрят законопроект для восстановления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.
Начало заседания запланировано на 12:00.
Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, из-за вето закона выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой, потому что и.о. главы Минэнерго не может подписать необходимые документы.
Напомним, Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон с собственными предложениями.
По его словам, положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.